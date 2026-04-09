أخبار النصر اليوم | مشجع نصراوي يشتبك مع لاعب الأهلي .. وكريستيانو رونالدو يقتحم جدل البطولة العربية لأول مرة بتعليق
تبعات أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء في النصر
بصورة مهينة حملت عدة تفسيرات .. جواو فيليكس يثير الجدل بعد أزمة الأهلي والفيحاء وإقحام النصر بها
بينما الشارع الرياضي السعودي يغلي منذ الأمس، تحديدًا بعد مواجهة الأهلي والفيحاء، وضع البرتغالي جواو فيليكس؛ محترف النصر، نفسه في موضع شبهة، بما نشره على حسابه عبر تطبيق "سناب شات".
"ما تفعله عيب" .. هجوم على سامي الجابر بعد تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء
فتح سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والناقد الرياضي الحالي، على نفسه باب هجوم كبير من الإعلاميين النصراويين، على خلفية تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء الأخيرة.
عايره بلقطة ياسر المسيليم .. مشادة بين ميريح ديميرال ومشجع نصراوي بعد تعادل الأهلي أمام الفيحاء
من جديد، يخرج علينا التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، بمشادة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مع المشجع النصراوي نفسه "نواف التميمي"، وهذه المرة تصريحات زميله الإنجليزي إيفان توني كانت الشرارة.
رونالدو يرد على جدل البطولة العربية .. وتحليل لصراع الدوري ودور الفيحاء
بكلمتين فقط.. كريستيانو رونالدو يرد على "جدل" أهدافه مع النصر في البطولة العربية
علّق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، على "جدل" أهدافه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، موسم 2023-2024.
رونالدو سجل 6 أهداف؛ ليقود النصر وقتها للتتويج بلقب البطولة العربية، وهي الوحيدة في رصيده مع قلعة العالي - حتى الآن -.
دوري "يد الشيطان": مفارقة غريبة قد تحسم صراع النصر والأهلي على اللقب.. والفيحاء كلمة السر!
مع اقتراب قطار دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، من محطته الأخيرة؛ لم يعد صراع ناديي النصر والأهلي على اللقب، مجرد معركة تكتيكية فوق أرضية المستطيل الأخضر.
صراع النصر والأهلي، ومعهما عملاق الرياض الهلال بالطبع، على لقب دوري روشن السعودي؛ تحوّل إلى معركة "التفاصيل البسيطة"، التي قد تقلب الموازين في النهاية.
ومع تقارب النقاط في مراكز المقدمة؛ اشتعل الحديث في المجالس الرياضية والصالونات الإعلامية بالممكة العربية السعودية، عن التحكيم.
الجدل التحكيمي في الملاعب السعودية، أعاد إلينا مصطلح "يد الشيطان" من جديد؛ وهو الذي قد يُساهم في حسم لقب دوري روشن، بين النصر والأهلي.
جاهزية كومان
شارك الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، اليوم الخميس، في المران الجماعي للنصر، استعدادًا لمواجهة الأخدود، المقرر لها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.
وكان كومان قد عانى مؤخرًا من إصابة عضلية، أبعدته عن المران الجماعي، قبل أن يكتمل شفاؤه الليلة.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة من 27 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال والأهلي، صاحبي "الوصافة" و"المركز الثالث" تواليًا.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.