أخبار النصر اليوم | استهداف ضم نجم الأهلي .. وأزمة بسبب الرئيس الجديد للعالمي

بين النشأة الدينية وانعكاسها حتى على ملابسها إلى أسوأ ما تعلمته من كريستيانو رونالدو .. عندما استحضرت جورجينا "المسيح" للتصعيد ضد جورج جيسوس!

"لا أعرف كيف يمكن لهذا الرجل أن يحمل اسم المسيح (يسوع)" .. تصريح لو قرأته دون معرفة سياقة، ستظن أنه صدر في قضية أخلاقية أو إيمانية، لكن الغريب أنها قضية إشراك لاعب من عدمه، مهما كان اسمه!

الأرجنتينية جورجينا رودريجيز قررت الاستعانة بالاسم الأكثر قداسة في عقيدتها، للدفاع عن شريك حياتها؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إثر أزمته الأخيرة من مدرب منتخب بلاده جورج جيسوس.

بعد صدامه مع جيسوس.. رئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل لحسم مستقبل رونالدو الدولي

أصبح مستقبل كريستيانو رونالدو الدولي على المحك بعد خلاف علني مع المدير الفني جورج جيسوس خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة الخاصة بدوري الأمم الأوروبية. ومع ذلك، تدخل رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينسا، للتقليل من حجم الخلاف، واصفًا الموقف بأنه مجرد سوء فهم سيتم حله داخليًا.

"أنا بحاجة إليك".. جيسوس يفتح الباب لعودة كريستيانو رونالدو بعد أزمة معسكر البرتغال

كشف مدرب المنتخب البرتغالي، جورج جيسوس، أن كريستيانو رونالدو لا يزال بإمكانه العودة إلى صفوف المنتخب الوطني إذا قرر إتاحة نفسه عقب رحيله الدرامي. وكان القائد المخضرم قد غادر المعسكر الدولي بشكل مفاجئ بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المهاجم الأسطوري قبل مباريات شهر نوفمبر المقبل.















