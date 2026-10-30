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أخبار النصر اليوم | "استدعاء واستبعاد" لرونالدو قبل التوقف الدولي وإعلان هام من مالك ميلان!
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استبعاد رونالدو من مواجهة باختاكور
كشفت صحيفة "الرياضية" عن قيام المدرب أنجي بوستيكوجلو باستبعاد الثلاثي محمد سيماكان وكينجسلي كومان وكريستيانو رونالدو، من السفر إلى أوزبكستان من أجل مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ولم تعلن الصحيفة عن سر عدم الاستعانة بالثلاثي لمواجهة باختاكور يوم الإثنين 2 نوفمبر الجاري، ولكن الاحتمال الأكبر هو إراحتهم وتفادي تعرضهم للإرهاق بسبب طول مسافة السفر إلى أوزبكستان.
بعثة النصر تبدأ رحلتها برًا
كشفت قناة الكأس، عن الطريقة التي قررت بعثة نادي النصر السفر بها، من أجل اللعب أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضحت أن بعثة النصر ستغادر اليوم، الجمعة، برًا إلى الأحساء، ومنها سيتم الانتقال جوًا لتركيا ثم أوزبكستان لمواجهة باختاكور يوم 2 نوفمبر القادم.
استدعاء رونالدو لقائمة البرتغال
أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد البرتغالي، من أجل استدعاء كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لقائمة المنتخب من أجل فترة التوقف الدولي القادمة.
وأشارت إلى أن سامو كوستا سينضم كذلك إلى قائمة منتخب البرتغال، وفقًا لرؤية المدرب جورج جيسوس، والذي دخل في خلافات محتدمة مع رونالدو في آخر توقف دولي، بسبب استبعاده من مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية.
الدعيع يسخر من هاتريك رونالدو
فيديو | أسطورة الهلال يسخر من ثلاثية رونالدو في الهلال: أحمد عطيف يسجلها الآن وهو عنده تمزق!
سخر محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، من الثلاثية التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الخلود، مشيرًا إلى أنها لم تكن بهذه الصعوبة.
وكان رونالدو قد اقترب خطوة جديدة من حلمه بتسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما أحرز "هاتريك" ضد الخلود، ليتبقى له 15 هدفًا فقط لتحقيق هذا الإنجاز المنتظر.
وقال حارس الهلال السابق في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف:"أهداف رونالدو من منطقة الستة كلها، أحمد عطيف يمكنه تسجيلها وهو يعاني من تمزق".
ومن جانبه رد عليه الشنيف قائلًا:"أعظم المهاجمين يسجلون بهذه الطريقة، يجب تواجده في المكان المناسب من أجل إحراز الأهداف".
وخلال هذا الحديث، قام البرنامج باستعراض أهداف رونالدو بالترتيب، وقال الدعيع عنها:"الأطراف تساعده، انظر إلى مكانه في الهدف الأول، والثاني الكرة جاءت له في موقع طبيعي للتسجيل بهذا الطول الذي يتمتع به".
وأوضح:"جواو فيليكس هو من ساعد كريستيانو وتسبب في تسجيله الهاتريك، وبالنسبة للهدف الثالث ستجد الكرة على خط الستة أيضًا".
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غضب بوستيكوجلو بعد خماسية الخلود
فيديو | "رونالدو سجل هاتريك والآن تتحدثون عن السلبيات" .. رد فعل غاضب من بوستيكوجلو بعد خماسية الخلود
أعرب أنجي بوستيكوجلو مدرب النصر السعودي، عن امتعاضه من ظهور بعد التساؤلات السلبية على فريقه، حتى في حالات الفوز على الخصوم وتقديم مستويات جيدة.
ويؤمن المدير الفني للعالمي بأنه على الجميع الاستمتاع بما يقدمه الفريق حاليًا، بدلًا من الانجراف في الحديث عن الأمور التي لا تحدث بطريقة صحيحة.
مدرب النصر قال بعد المباراة:"من المثير للاهتمام أننا نفوز وننتصر في كل مباراة لنا، ومع ذلك نجد السؤال الأول دائمًا عن الأشياء التي لم نقم بها بطريقة صحيحة".
وأضاف:"استمتعوا بالفوز، سجلنا 5 أهداف وكريستيانو رونالدو أحرز هاتريك، وظهرنا بصورة جيدة للغاية، افتقدنا للتنظيم الدفاعي في الشوط الأول، ولكننا عالجنا ذلك في الشوط الثاني أمام فريق قوي مثل الخلود".
وفي سياق متصل قال بوستيكوجلو:"أتمنى أن تثقوا بي وفي قراراتي، كل ما أحاول فعله هو منح الفريق أفضل فرصة ممكنة من أجل تحقيق الفوز، اللاعبون أظهروا روحهم العالية وظهروا بصورة ممتازة".
وعن عبد الله الحمدان:"مفتاحه هو الانضباط، مركزه الرئيسي هو الجناح ولكنه كان هيكل الفريق ضد الخلود، وأحب شخصيته كثيرًا وروحه العالية".
مالك ميلان سيتفاوض مع رونالدو
"أريد معرفة خطط رونالدو" .. مالك ميلان يؤكد المفاوضات من أجل الاستحواذ على النصر
أكد جيري كاردينالي مالك نادي ميلان الإيطالي، اهتمامه بالاستثمار في النصر السعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا على رغبته في الجلوس مع مهاجم العالمي للحديث معه.
وقال كاردينالي في مقابلة مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "هل ريد بيرد مهتمة بشراء النصر وهل أرغب في العمل مع كريستيانو رونالدو؟ كانت هناك محادثات لتقييم فرصة النصر وتم الاتصال بي لدراستها، لكننا في مرحلة أولية".
وواصل مالك ميلان حديثه:"أعمل كثيرًا في الشرق الأوسط: أودّ أن ألتقي كريستيانو رونالدو لأنني أشعر بالفضول لمعرفة ما الذي قد يرغب في فعله عندما يعتزل كرة القدم، وما سيكون اهتمامه المستقبلي في النادي السعودي. سأواصل دراسة إمكانيات الملكية المتعددة للأندية، مع العلم أنني أملك بالفعل تولوز وميلان".
تعليق رونالدو بعد الفوز بجائزة "BOAT"
كريستيانو رونالدو يكسر صمته بعد تفوقه على ليونيل ميسي والفوز بجائزة "الكرة الذهبية على مر العصور" BOAT
تُوِّج كريستيانو رونالدو بلقب "الكرة الذهبية على مر العصور" عقب تصويت جماهيري أُجري احتفاءً بالذكرى السبعين لانطلاق هذه الجائزة المرموقة. وقد تفوّق مهاجم النصر على غريمه التاريخي ليونيل ميسي في هذا التكريم الرمزي، بعدما اختار الجماهير فوزه بالجائزة عام 2008 مع مانشستر يونايتد باعتباره الأبرز على الإطلاق.
أضاف رونالدو إنجازاً مميزاً آخر إلى مسيرته الأسطورية بعد اختياره صاحب لقب "الكرة الذهبية على مر العصور". وقد توّج اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً بهذا الشرف الرمزي احتفالاً بالذكرى السبعين لانطلاق الجائزة الفردية المرموقة.
بعد تلقيه هذا التكريم الفريد، لجأ مهاجم النصر إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتنانه. وحرص على إبراز الدور الحاسم الذي لعبه المشجعون في حصوله على هذا الشرف الأخير.
ونشر المهاجم المخضرم رسالة مؤثرة على حسابه في إنست[رام احتفالاً بهذا الإنجاز. وأراد أن يشارك قاعدته الجماهيرية العالمية الضخمة هذه اللحظة التاريخية.
وكتب رونالدو: "كرة القدم ملك للجماهير! شكراً لكل المشجعين حول العالم، فالكرة الذهبية على مر العصور هي أيضاً ملك لكم."
مباراة من زمن "الحواري": أنجي بوستيكوجلو المدرب الصامت ضد الخلود.. وحياة النصر ستكون صعبة بعدك يا جواو فيليكس!
"هل تسمعون عن مباريات الحواري؟!"؛ هناك قد تجدون الكثير من المواهب ذات المهارات الفردية الرائعة، لكن مع قليل من التكتيك.
هذا ما عشناه في الـ90 دقيقة من مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
تصرفاتك زادت عن حدها يا كريستيانو رونالدو!.. القانون أنقذك فـ"أصبحت ليلتك مع النصر ضد الخلود ساحرة"
من الـ"B.O.A.T" إلى الليلة الساحرة ضد نادي الخلود؛ هكذا يعيش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أيامه السعيدة الآن، مع عملاق الرياض النصر، بعد تسجيل هاتريك في الفوز 5/3 على الخصم.
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