أخبار الأهلي اليوم | تبرير بوسيتش ووعد البريكان والتراجع الجماهيري.. "الدعم منتظر ضد صنداونز"

اتفق المهاجم فراس البريكان المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة مع مدربه مشيرًا إلى أن فريقه فعل كل شيء فوق الميدان دون توفيق تهديفي

وكان الأهلي قد استقبل هدفًا متأخرًا في الدقيقة 86 قبل أن ينقذ البريكان فريقه بهدف التعادل في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع.

وقال البريكان: "كانت مواجهة من جهة واحدة وصنعنا نحو 20 فرصة محققة لم نستغلها بينما سجل الخصم من محاولته الوحيدة وسنبدأ الاستعداد بشكل فوري للمباراة الأهم وسنعود بشكل أقوى"



