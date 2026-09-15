أخبار الأهلي اليوم | تبرير بوسيتش ووعد البريكان والتراجع الجماهيري.. "الدعم منتظر ضد صنداونز"
بوسيتش يفتخر بالقتالية ويتحسر على غياب الأهداف
أعرب مارينو بوسيتش مدرب فريق الأهلي عن فخره الكبير بأداء وقتالية لاعبيه عقب التعادل مع باختاكور الأوزبكستاني بهدف لمثله في افتتاح مشوار الفريق بمجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال بوسيتش في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت من طرف واحد وهاجمنا كثيرًا وكان ينقصنا التسجيل وهذا حال كرة القدم فالمنافس أتيحت له هجمة وحيدة وسجل منها ونحن كنا نستحق الفوز بعد الفرص العديدة التي سنحت لنا".
البريكان يتحدث عن إهدار 20 فرصة ويعد بالعودة أمام صنداونز
اتفق المهاجم فراس البريكان المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة مع مدربه مشيرًا إلى أن فريقه فعل كل شيء فوق الميدان دون توفيق تهديفي
وكان الأهلي قد استقبل هدفًا متأخرًا في الدقيقة 86 قبل أن ينقذ البريكان فريقه بهدف التعادل في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع.
وقال البريكان: "كانت مواجهة من جهة واحدة وصنعنا نحو 20 فرصة محققة لم نستغلها بينما سجل الخصم من محاولته الوحيدة وسنبدأ الاستعداد بشكل فوري للمباراة الأهم وسنعود بشكل أقوى"
تراجع الحضور الجماهيري في افتتاحية النخبة
شهدت مدرجات ملعب الإنماء في جدة حضورًا جماهيريًا متواضعًا مقارنة بافتتاحية الموسم الماضي حيث تابع اللقاء 15 ألفًا و145 متفرجًا فقط.
وسجل الحضور تراجعًا كبيرًا بواقع 5 آلاف و521 مشجعًا بنسبة وصلت إلى 26 في المئة مقارنة بأولى جولات النسخة الماضية التي شهدت حضور 20 ألفا و666 متفرجا أمام ناساف قرشي الأوزبكستاني حين انتصر الراقي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
المدرج يستعد لملحمة كأس القارات للأندية
رغم التراجع الجماهيري في ليلة باختاكور أكد الإعلامي جلال الزهراني عبر برنامج المنصة أن المشهد سيكون مختلفًا تمامًا في الاستحقاق القادم.
وأوضح الزهراني أن جمهور الأهلي سيقدم دعمًا استثنائيًا ويحتشد بقوة خلف فريقه يوم السبت المقبل عندما يواجه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال من أجل قيادة الراقي نحو انتصار تاريخي.
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