أخبار الأهلي اليوم | كواليس مثيرة من ميركاتو صيف 2026 .. وماتياس يايسله يعترف بعيب الراقي

حقيقة رحيل ماتياس يايسله بنهاية الموسم وهذا مصير رياض محرز وإيفان توني!.. كواليس مثيرة عن مستقبل صانعي مجد الأهلي

زاد الحديث في الساعات القليلة الماضية، عن "مستقبل" المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله وعدد من المحترفين الأجانب، مع عملاق جدة النادي الأهلي.

هذه الأحاديث المتزايدة، جاءت بعد أن انتهى موسم الأهلي "عمليًا" في 2025-2026؛ بالتتويج بلقبي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، مع الابتعاد عن المنافسة على دوري روشن للمحترفين.

مع فقدان الأهلي لفرصة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 بنسبة كبيرة في ظل تقدم النصر عليه بعشر نقاط – الراقي خاض مباراة أقل – وبقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، بدأ الحديث عن شكل الفريق في الموسم المقبل.

ليس هناك حديث عن لاعب في الأهلي، بقدر الحديث عن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، رغم أن هناك من هم أولى في الفريق بالرحيل منه.

لكن بحسب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، في إذاعة "العربية إف إم"، فإن كيسييه سيغادر أسوار قلعة الكؤوس بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع نهاية عقده في يونيو 2026، بعد رحلة دامت ثلاث سنوات.



