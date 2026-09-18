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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | نجم ماميلودي صن داونز لا يهتم بـ"مال الراقي".. صدمة إيفان توني ورسالة حسين عبدالغني "الغاضبة"

الأهلي
إيفان توني
ميريح ديميرال
مارينو بوسيتش
ماميلودي صن داونز ضد الأهلي
ماميلودي صن داونز
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من سبتمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • تصريحات مارينو بوسيتش وثنائي الأهلي

    تحدث "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، بالإضافة إلى الإنجليزي إيفان توني والتركي ميريح ديميرال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، لوسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك قبل مواجهة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال" 2026.

    وحسب ما نقله الصحفي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ قال بوسيش إنه يعلم قوة صن داونز باعتباره بطل القارة الإفريقية، ولكن يجب على الجميع عدم نسيان أن الأهلي هو زعيم آسيا في آخر موسمين.

    وأضاف المدير الفني الأهلاوي: "نلعب ضد فريق جيد جدًا، والجميع يعلم ذلك.. التفاصيل هي من ستحسم هذا النهائي".

    ومن ناحيته.. قلل ديميرال من تأثير جمهور صن داونز، خاصة أن المباراة ستقام في جنوب إفريقيا؛ معتبرًا أن نجوم الأهلي معتادين على مثل هذه الأجواء، بسبب صخب مشجعي الراقي.

    وتابع ديميرال تصريحاته؛ بالقول: "نحن نعيش هذا الشعور الصاخب مع جماهيرنا، في كل مباراة تقام في مدينة جدة".

    أما توني أكد أنه يقدّم أفضل نسخة منه، عندما تكون المباريات أكثر حدة؛ قائلًا: "هذا ما يجعل الأمر أكثر إثارة".

    واعتبر المهاجم الإنجليزي أن صن داونز المرشح الأكبر، باعتبار أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره؛ وهذا ما سيجعله هو - أي توني - يقدّم أداءً أفضل، طوال الـ90 دقيقة.


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    نجم ماميلودي صن داونز لا يهمه نجوم وأموال الأهلي!

    تحدث آرثر ساليس، نجم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن مواجهة عملاق جدة الأهلي؛ وذلك في نهائي كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال"، عصر غدٍ السبت.

    ساليس أكد في تصريحات مع موقع "winwin"، على قوة الفريق الأهلاوي؛ إلا أنه نفى أن تكون الاستثمارات الضخمة لهذا النادي أو الأسماء العالمية التي تعاقد معها، مصدر خوف لنجوم صن داونز.

    وعن ذلك يقول: "عندما تنطلق صافرة بداية المباراة، سنكون 11 لاعبًا ضد 11.. لا حديث عن مال أو أسماء عالمية".

    واعترف ساليس أن خوض المباراة عصرًا؛ سيكون سلاحًا مهمًا جدًا لفريقه ضد الأهلي، نظرًا للتعود على هذه الأجواء.


  • رسالة غاضبة من حسين عبدالغني بسبب الأهلي

    وجّه حسين عبدالغني، أسطورة النادي الأهلي ومنتخب السعودية، رسالة "غاضبة" مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بسبب عدم دعم عملاق جدة، في ظل الاستحقاقات العالمية التي يخوضها في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    عبدالغني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "رسالة إلى من يهمه الأمر.. هل تعلمون أن الأهلي لا يلعب لنفسه فقط؟!، هل تعلمون أنه يُمثّل الكرة السعودية والوطن في محفل دولي وسيخوض في جنوب القارة الإفريقية مواجهة على كأس القارات؟!، هل تعلمون حجم الظروف التي يمر بها والمسؤولية الملقاة على عاتقه وهو يحمل راية البلاد؟!".

    وشدد عبدالغني على أنه من حق كل أهلاوي، أن يتساءل وبكل احترام، عن سبب عدم دعم الفريق الجدّاوي أو الاهتمام به، لافتًا إلى أن هذا ليس طلبًا من أجل نادٍ فقط، ولا عتبًا لعيون جماهير الراقي وحدها؛ وإنما هو عتب من محبين يرون ناديًا يحمل اسم المملكة، يحتاج إلى وقفة تليق بحجم المهمة التي يمثّلها.

    واختتم أسطور الكرة السعودية رسالته؛ بالقول: "الأهلي اليوم يُمثّل الوطن.. ومن يُمثّل الوطن؛ يستحق أن يجد من يقف معه".

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    من مواجهة صن داونز إلى صدمة إيفان توني الدولية

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