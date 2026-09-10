أخبار الأهلي اليوم | اتفاق جديد يحسم مستقبل محترف الفريق.. اعتراف مارينو بوسيتش بالعيب الخطير و"هل تتم إقالته؟"

عملاق جدة الأهلي يمر بموسم صعب للغاية في 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش؛ الذي تولى المهمة خلفًا للألماني الشاب ماتياس يايسله، بشكلٍ رسمي.
الأهلي اكتفى بتحقيق 3 انتصارات فقط، خلال 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ مع الخسارة في اللقاءات الثلاثة الأخرى، ضد الهلال والخلود والقادسية.
بينما تأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الصعب على الأنصار (2-1)؛ بالإضافة إلى انتصار آخر ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بهدف مقابل لا شيء.
الفوز على أوكلاند سيتي؛ أهل الفريق الأهلاوي لمقابلة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".