أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يرفض عرض "الراقي" .. واتفاق نهائي يحسم صفقة نايف مسعود

رفض الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، العرض الذي قدمته إدارة النادي لتجديد عقده حتى صيف 2029، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف حول الشرط الجزائي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رحب يايسله في البداية بفكرة الاستمرار، لكنه تراجع عن الموافقة بعد إصرار إدارة الأهلي على إدراج شرط جزائي يعادل رواتب ستة أشهر، بهدف حماية حقوق النادي في حال إنهاء العقد قبل موعده، خصوصًا أن قيمة العقد المقترح تتجاوز 150 مليون ريال.

العرض تضمن تمديد العقد ثلاثة مواسم إضافية مع الإبقاء على الراتب الحالي، الذي سبق أن ارتفع بنسبة 50%، إلى جانب زيادة مكافآت التتويج بالبطولات، إلا أن المدرب الألماني فضّل الاستمرار بعقده الحالي، الذي يتبقى فيه موسم واحد، ورفض أيضًا مقترحًا بربط التجديد التلقائي بتحقيق البطولات، متمسكًا بالشروط السابقة دون أي بنود إضافية.

في المقابل، واصلت إدارة الأهلي تمسكها بإدراج شرط جزائي في أي اتفاق مستقبلي لحماية مصالح النادي.