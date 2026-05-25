أخبار الأهلي اليوم | دراسة مقترح سيغيّر تاريخ النادي.. قرعة كأس الملك وتفاصيل مناقشة مستقبل رياض محرز

رغم أن الساحر الجزائري رياض محرز، أعلن رغبته بالبقاء مع عملاق جدة الأهلي؛ إلا أنه لا يزال هُناك تردد شديد من اللجنة الفنية، حسب ما ذكره الصحفي الرياضي دباس الدوسري.

الدوسري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى وجود بند في عقد محرز مع الأهلي، ممتد حتى نهاية شهر يونيو 2026؛ يعطي الحق لأي من الطرفين "النادي أو اللاعب"، في فسخه مقابل 15 مليون يورو.

وأوضح الدوسري أن قيمة راتب محرز، في موسمه الأخير مع الأهلي "2026-2027"، يُقدر بـ35 مليون يورو أساسًا؛ أي أكثر بـ20 مليون يورو، من قيمة الفسخ.

وبناء على ذلك.. كشف الصحفي الرياضي عن وجود نقاشات ساخنة داخل اللجنة الفنية للأهلي؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: فسخ عقد محرز بـ15 مليون يورو، مع استغلال الـ20 مليونًا الأخرى التي سيتم توفيرها من راتبه؛ للتعاقد مع أجنبي أصغر سنًا، يخدم الفريق حتى كأس العالم للأندية 2029.

* ثانيًا: الإبقاء على محرز حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027، حفاظًا على استقرار الأهلي؛ خاصة مع احتمالية رحيل متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، هذا الصيف.




















