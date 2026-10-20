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أخبار الأهلي اليوم | الإصابات تضرب بوسيتش وخبير تحكيمي ينصف الراقي بعد شكوى مدرب الفيحاء
إصابة تضرب كتيبة بوسيتش
"كأن خسائر الأهلي ترفض التوقف عند إيفان توني".. إصابة جديدة تضرب كتيبة مارينو بوسيتش ضد الفيحاء
زادت متاعب عملاق جدة الأهلي، بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش؛ وذلك خلال مواجهة نادي الفيحاء، مساء أمس الإثنين.
الأهلي فاز (3-2) ضد مضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وفي هذا السياق.. تعرّض زياد الجهني، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي، لـ"الإصابة" خلال مواجهة نادي الفيحاء.
إصابة الجهني جاءت بعد لعبة مشتركة مع أحد لاعبي الفيحاء، في الدقيقة 14 من عمر مواجهة الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لم يستطع زياد الجهني، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي، استكمال مواجهة نادي الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
نعم.. رغم محاولات الجهاز الطبي الأهلاوي التعامل مع إصابة الجهني، خرج النجم الشاب من أرضية الملعب؛ وهو يعرج بشكل واضح.
ودفع الجهاز الفني للفريق الأهلاوي، بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش، باللاعب الأوكراني أرتيم بوندارينكو، بدلًا من الجهني المصاب.
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الفائز بالأفضل في آسيا
بعد صراع فراس البريكان وسالم الدوسري مع حارس إيران.. تسريب الفائز بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" بالنقاط
يترقب الشارع الرياضي السعودي بفارغ الصبر، حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ المقرر إقامته يوم 19 نوفمبر 2026، في العاصمة التايلاندية بانكوك.
سبب هذا الترقب الكبير؛ هو تنافس ثنائي سعودي على جائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، لعام 2026.
وفي هذا السياق.. كشف برنامج "شوط"، عن هوية الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، للعام الحالي 2026.
برنامج "شوط" نقل عبر مصادره الخاصة، أن النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي؛ سيكون هو الفائز بجائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، في حفل يوم 19 نوفمبر القادم.
الجابر يدافع عن بوسيتش
إنتقاد وإشادة في الأهلي.. الجابر يطلب الرحمة لبوسيتش والصانبي في مواجهة نقاط ضعفه!
نجح الأهلي في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة مثيرة أقيمت مساء أمس الاثنين لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورغم الانتصار المثير وحصد النقاط كاملة، فإن اللقاء خلف وراءه أصداء واسعة وحالة من الجدل الفني بين الإشادة بالعمل التكتيكي للمدرب والانتقاد اللاذع للأخطاء الدفاعية الفردية.
دافع أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر عن مدرب الأهلي مارينو بوسيتش، مؤكداً قدرته على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.
وقال سامي الجابر فى تصريحات لبرنامج نادينا: "بوسيتش تولى المهمة في توقيت صعب للغاية، تزامن مع تغييرات كبيرة داخل الأهلي ورحيل عدد من اللاعبين البارزين، إلى جانب مغادرة يايسله".
وأضاف: "بوسيتش يمتلك إمكانات فنية كبيرة، ونجح في النهوض بالفريق مجددًا، لكن الأهلي يعاني مشكلة مستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، تتعلق بعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع بعض المباريات، خصوصًا المواجهات التي تقام خارج ملعبه".
واختتم الجابر حديثه: "الأهلي يمتلك الإمكانات اللازمة للظهور بصورة أفضل، والفوز على الفيحاء بنتيجة 3-2 يمثل خطوة مهمة، لكن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الثبات والجدية حتى يحقق تطلعات جماهيره في المنافسات المقبلة".
مدرب الفيحاء يشكك في فوز الأهلي
مدرب الفيحاء يثير الجدل بعد فوز الأهلي بسبب الوقت بدل الضائع.. وتوضيح تحكيمي مهم!
شكك البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، في فوز عملاق جدة الأهلي، مساء أمس الإثنين.
الأهلي فاز (3-2) ضد مضيفه الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وفي هذا السياق.. أشار البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، إلى أن حكم مباراة فريقه ضد عملاق جدة الأهلي، احتسب دقيقتين فقط من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وأضاف كاريلي: "لكننا فوجئنا بأن الحكم قام بتمديد الوقت بدل الضائع لمدة دقيقة إضافية؛ وهو ما استغله الأهلي بتسجيل هدف التعادل (1-1)، آنذاك".واستكمالًا لتصريحاته.. أوضح البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، أنه تحدث مع حكم المباراة؛ وذلك بعد تمديد الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ضد عملاق جدة الأهلي، متسائلًا عن سبب تجاوز المدة التي حددها في البداية.
وأكد كاريلي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن حكم الساحة رد عليه بأنه قام بمد الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بالاتفاق مع الحكم الرابع.
وتابع المدير الفني البرازيلي: "أستغرب بشدة مما حدث.. نحن في الجهاز الفني لنادي الفيحاء، لم نكن نعلم شيئًا عن مد الوقت بدل الضائع".
- Goal AR
الأهلي اختفى في غرفة الملابس فـ"جاءت العودة قوية" ضد الفيحاء
الكبار يمرضون، ولكنهم لا يموتون؛ حيث إن كل ما يحتاجونه هو تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.
حديثنا هنا عن عملاق جدة الأهلي، الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بشكل سيئ؛ قبل أن يعود بسلسلة من الانتصارات، تحديدًا منذ انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.
آخر انتصارات الأهلي؛ جاء أمام نادي الفيحاء، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
نعم.. فاز الأهلي (3-2) على مضيفه الفيحاء، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات في النتيجة؛ حيث سجّل هوجو مورا وجاسون ثنائية أصحاب الأرض، بينما أحرز ثلاثية الراقي كل من أرتيم بوندارينكو "هدفين" وفراس البريكان.
نظرة تحليلة شاملة على أحداث المباراة
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