أخبار الأهلي اليوم | روي بيدرو يعطل صفقة لاعب نيوم واتهامات بـ"السمسرة" .. والنصر يسخر

الخلود "مرعب" جدة: الأهلي احتاج إلى نجم دوري جوّي .. وإلى المظلوم أرتيم "احترس من غضب الجماهير"!

بداية تاريخية للخلود بكل المقاييس، فهو لم ينه نظافة شباك الأهلي فقط، بل أسقطه بنتيجة (3-1)، على ملعب الحزم في الرس، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

ثلاثية طغت على هدف إيفان توني "الرائع" في الدقيقة 66، وفخر الرس، رد بأهداف إيكر كورتاخيرينا، جوليان دومينجيز، محمد صوعان، بالدقائق 32 و85 و90+2.

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بينما كان الأهلي يبحث عن تقدم مبكر أمام الخلود، جاء الحكم شكري الحنفوش، ليصنع لقطة مثيرة للجدل، في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والمُقامة على ملعب نادي الحزم بالرس.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الخلود والأهلي، بقيادة حكم الساحة، شكري الحنفوش، والثنائي المساعد "عيسى الخيبري، صالح المسلم"، وسليمان الشهري حكمًا رابعًا، فيما يقود فريح الجلعود تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه محمد خليل.