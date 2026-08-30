أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | روي بيدرو يعطل صفقة لاعب نيوم واتهامات بـ"السمسرة" .. والنصر يسخر
أحداث مواجهة الخلود
الخلود "مرعب" جدة: الأهلي احتاج إلى نجم دوري جوّي .. وإلى المظلوم أرتيم "احترس من غضب الجماهير"!
بداية تاريخية للخلود بكل المقاييس، فهو لم ينه نظافة شباك الأهلي فقط، بل أسقطه بنتيجة (3-1)، على ملعب الحزم في الرس، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.
ثلاثية طغت على هدف إيفان توني "الرائع" في الدقيقة 66، وفخر الرس، رد بأهداف إيكر كورتاخيرينا، جوليان دومينجيز، محمد صوعان، بالدقائق 32 و85 و90+2.
عين على الحكم | الحنفوش حرمه من الجزائية "30".. لا تقدم للأهلي وأصابع حارس الخلود تثير الجدل!
بينما كان الأهلي يبحث عن تقدم مبكر أمام الخلود، جاء الحكم شكري الحنفوش، ليصنع لقطة مثيرة للجدل، في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والمُقامة على ملعب نادي الحزم بالرس.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الخلود والأهلي، بقيادة حكم الساحة، شكري الحنفوش، والثنائي المساعد "عيسى الخيبري، صالح المسلم"، وسليمان الشهري حكمًا رابعًا، فيما يقود فريح الجلعود تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه محمد خليل.
سخرية من النصر .. وهجوم على بوندارينكو
"معقول أن يصل النصر لهذا الحد!" .. منشور ساخر من الأهلي بعد هزيمة الخلود يشغل الغضب حول العالمي
يبدو أن "الحرب الباردة" بين النصر والأهلي التي وصلت لأشدها الموسم الماضي مستمرة معنا في الموسم الجديد، والاستفزاز اليوم، صدر من العالمي بعد سقوط الراقي أمام الخلود.
"مدلل ويضيع ثنائي الأهلي معه" .. انتقادات لاذعة للاعب الراقي بعد تصرفاته الساذجة أمام الخلود
طالما تعثر الأهلي فالانتقادات هي سيدة الموقف إلى إشعار آخر، والضحية هذه المرة الوافد الجديد الأوكراني أرتيم بوندارينكو؛ لاعب الوسط، الذي خاض أول مباراة له بقميص الراقي أمام الخلود بالأمس.
مهاجم الأهلي يكشف الحقائق .. وكواليس التعاقد مع بوسيتش
إسقاط على الهلال؟ .. عبد الله رديف يخرج عن صمته ويوضح الحقائق لجماهير الأهلي بعد أزمة الوكيل!
قرر عبد الله رديف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الخروج من أجل توضيح الحقائق، فيما يتعلق بأزمة الوكيل، التي أثارت جدلًا كبيرًا، وكانت أحد أسباب الهجوم ضد المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز.
رديف قرر خوض تجربة جديدة، خارج قلعة الهلال، الذي قرر مغادرته في الفترة الصيفية، وذلك بعدما أعلن "الزعيم" عن اتفاقه مع اللاعب على عدم تجديد عقده بعد انتهاء مدته.
طلب الانتظار حتى يناير والآخر قال "أنا اسم كبير" .. مفاجآت حول مفاوضات الأهلي مع بدلاء يايسله قبل ضم بوسيتش!
بينما كان النادي الأهلي، يسابق الزمن، من أجل العثور على بديل الألماني ماتياس يايسله، قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، دخل الراقي في مفاوضات مع عدة أسماء كبرى، قبل الاستقرار على التعاقد مع الهولندي مارينو بوسيتش.
بوسيتش، صاحب الـ55 عامًا، كان أحد خيارات الأهلي، إلا أن تقارير إعلامية ربطت الإدارة بالدخول في مفاوضات مع عدة مدربين كبار، مثل أنطونيو كونتي وتشافي هيرنانديز ومارسيلينو جارسيا تورال.
الأهلي يتردد في صفقة العييري
يستهدف الأهلي ضم عبدالملك العييري؛ ظهير نيوم الشاب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم رغبة اللاعب في تمثيل الراقي، وعدم ممانعة ناديه في الاستغناء عنه.
بحسب موقع "Tribuna.com" فإن نيوم مستعد للتخلي عن العييري، لكن ليس بسعر أقل من 35 مليون يورو، فيما يعارض روي بيدرو؛ المدير الرياضي للأهلي، في دفع هذا المبلغ، ويريد التعاقد مع لاعبين أجانب بدلًا من المحليين.
وأكد المصدر ذاته أنه صاحب الـ22 عامًا حريص على الانضمام للأهلي، لكن تلك الرغبة ليست كافية لحسم الصفقة إلا أنه رغم تعثر المفاوضات بين الناديين حاليًا، ربما يستجيب نيوم لضغوط الراقي واللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات.
اتهام روي بيدرو بـ"السمسرة"
في وقت ينهال عليه جمهور الأهلي بالهجوم بالفعل رافضين بقائه في النادي، يواجه روي بيدرو؛ المدير الرياضي، اتهامات بالتلاعب بصفقات الفريق التي يبرمها.
بحسب موقع "Tribuna.com" فإن بيدرو يتردد في التعامل مع وكالات بعيدة عن المجموعة التي سبق أن تعامل معها، بل ويسعى لإشراك وسيط برتغالي في كل صفقة مع احتمال الحصول على عمولة.
المصدر ذاته أوضح أن تلك الشكوك حول المدير الرياضي تسببت في التدقيق في استراتيجية التعاقدات بالأهلي، خاصةً بعدما ترك أحمد الشنقيطي؛ رئيس النادي، الصلاحيات كاملة لروي بيدرو.
كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة
يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2028 وذلك على ملعب المملكة أرينا.
الهلال بدأ الموسم بأفضل شكل ممكن بعد الفوز على الفيصلي ثم الفيحاء، كما اكتسح الخليج بخماسية في الجولة الماضية.
أما الأهلي، فبعد الفوز على الدرعية ثم أبها، سقط في فخ الخلود بالخسارة 3-1 في مفاجأة مدوية، لذلك فإن الفوز على الهلال هو الرد المناسب من قلعة الكؤوس. (طالع التفاصيل)
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