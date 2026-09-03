أخبار الأهلي اليوم | اللاعبون ينجحون في طرد روي بيدرو رسميًا من النادي .. وجدل في مؤتمر بوسيتش

لاعبو الأهلي يطردون روي بيدرو رسميًا

بحسب ما نقل الصحفي الأهلاوي وليد سعيد، قررت شركة الأهلي رسميًا إلغاء عقد البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، بعد حالة الغضب العامة منه سواء من جماهير أو لاعبين.

وأشار الناقد الرياضي فيصل زيد إلى أن لاعبي الأهلي قاموا بطرد البرتغالي من غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام الخلود في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.









وكان الصحفي خالد الزهراني قد أكد قبل ساعات أن عدد كبير من لاعبي الأهلي قد أعربوا عن غضبهم من تصرفات بيدرو في الفريق وتدخله فيما لا يعنيه.

ويبدو أن تكاتف اللاعبين مع مطلب الجماهير قد أتى بثماره واستجابت شركة النادي للاستغناء عن روي بيدرو.

"يتدخل فيما لا يخصه ويخلق أجواء سلبية بالفريق" .. لاعبو الأهلي ينضمون للجماهير ويستاءون من روي بيدرو

انضم عدد من لاعبي الأهلي لأصوات الجماهير المعارضة لوجود البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي، حيث اتهموه بخلق أجواء سلبية في الفريق، لم يعهدوا وجودها على مدار ثلاث سنوات مضت.







