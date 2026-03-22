أخبار الأهلي اليوم | اتفاقية تفتح باب ديميرال نحو تركيا رغم الإصابة .. ونجم الراقي يبدأ التخطيط للرحيل في الصيف

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي سمح لمدافعه التركي ميريح ديميرال بالانضمام إلى معسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي لمارس الجاري، رغم الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة أتت بعد اتفاق بين مبارك المطوع؛ رئيس الجهاز الطبي للأهلي، ونظيره في المنتخب التركي، على أن يكمل ديميرال برنامجه العلاجي والتأهيلي رفقة منتخب بلاده.

ديميرال يعاني من تمزق في وتر العضلة الأمامية، أبعده عن مباريات الأهلي الأخيرة، ولا يزال غير جاهزًا للمشاركة في مباراة تركيا المقبلة أمام رومانيا، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.