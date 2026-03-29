أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | إصابة ديميرال أسوأ من المتوقع .. وموقف هوساوي من مباراة ضمك
موقف هوساوي من مباراة ضمك
أصبحت مشاركة زكريا هوساوي في لقاء الأهلي المقبل ضد ضمك لحساب دوري روشن محل شك كبير بسبب عدم تعافي اللاعب من إصابته بحسب "الرياضية".
وغاب اللاعب عن لقاء المنتخب السعودي ضد مصر الودي الأخير، كما تم استبعاده من قبل الجهاز الفني من بعثة المنتخب التي ارتحلت إلى صربيا لخوض ودية جديدة.
وأوضح التقرير أن اللاعب سيخضع لجلسات علاجية بمقر الأهلي ثم يخضع لاختبار طبي بحلول نهاية الأسبوع لتبين مدى تعافيه من الإصابة واستجابته للعلاج.
طلب كبير على كيسييه في إيطاليا
تستمر الشائعات بخصوص مستقبل فرانك كيسييه مع الأهلي، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عقده الجاري وعدم تمديده، إذ ذكرت "لاجازيتا" و"توتوسبورت" أن يوفنتوس ينافس إنتر بقوة لضمه الصيف المقبل.
ولم يشارك الإيفواري في لقاء منتخب بلاده الودي الأخير، والذي شهد انتصار الكوت ديفوار على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة السبت في إطار تحضيرات المنتخبين للمونديال، إذ بقي على مقاعد الاحتياط لاعب الأهلي.
إصابة ديميرال
كشف الصحفي التركي "علي ناتشي" أن إصابة مواطنه ومدافع المنتخب ونادي الأهلي ميريح ديميرال أسوأ من المتوقع على مستوى الفخذ، وأن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى عشرين يومًا.
إصابة قلب الدفاع التركي ستغيبه عن لقاء الأهلي المقبل ضد ضمك، ولن يكون حاضرًا في الموقعة المرتقبة لتركيا في نهائي تصفيات ملحق كأس العالم الثلاثاء ضد كوسوفو، ويأمل الأهلي في تعافيه قبل خوض غمار الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا النخبة منتصف أبريل.
ماذا قدم محرز مع الجزائر؟
الجزائر تصلح ما أفسده الأهلي والاتحاد: رياض محرز يجمع "شتات" عوار .. ولغز نجل زيدان أمام جواتيمالا
مباراة من طرف واحد، لم يتكلف فيها رياض محرز ورفاقه عناءً كبيرًا، حتى جاء الانتصار الساحق للمنتخب الجزائري على جواتيمالا بنتيجة (7-0)، في مباراة تحضيرية ضمن أسبوع الفيفا.
أتانجانا يتألق مع فرنسا
في وقت يحاول به بعض الأوروبيين الوقوف في وجه المواهب الشابة للقارة العجوز الراغبين في الانتقال لدوري روشن السعودي، يُبدع هؤلاء في تمثيل المملكة بأفضل طريقة مع منتخبات بلادهم..
الحديث هنا عن الثلاثي الفرنسي سايمون بوابري؛ لاعب وسط الهلال، فالنتين أتانجانا؛ لاعب وسط الأهلي، وناثان زيزي؛ مدافع نيوم، وعما قدموه خلال مواجهة لوكسمبورج، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لدوري أمم أوروبا تحت 21 عامًا.
موعد مناسب للهلال والاتحاد و"ظالم" للراقي .. الأهلي يطلب تغيير توقيت مباراته أمام الدحيل بدوري أبطال النخبة الآسيوية
قررت إدارة النادي الأهلي السعودي، دراسة القيام بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لإجراء تعديلات في مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة.
الأهلي يلعب أمام الدحيل يوم 13 أبريل القادم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بينما يلعب الهلال ضد السد القطري بنفس اليوم، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية بملعب مدينة الأمير فيصل.
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "له مكان مع كتيبة ماتياس يايسله"! .. ابن الأهلي السابق الأفضل في شهر مارس
في وقتٍ اشتد فيه الصراع على النقاط، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُنقل منافستها عبر "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ برز اسم كان هو "كلمة السر" التي فكت شيفرات الخصوم، ومنحت فريقه الأفضلية.
الحديث هُنا عن إياد هوسا، نجم فريق القادسية تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر مارس"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.
