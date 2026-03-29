أخبار الأهلي اليوم | إصابة ديميرال أسوأ من المتوقع .. وموقف هوساوي من مباراة ضمك

أصبحت مشاركة زكريا هوساوي في لقاء الأهلي المقبل ضد ضمك لحساب دوري روشن محل شك كبير بسبب عدم تعافي اللاعب من إصابته بحسب "الرياضية".

وغاب اللاعب عن لقاء المنتخب السعودي ضد مصر الودي الأخير، كما تم استبعاده من قبل الجهاز الفني من بعثة المنتخب التي ارتحلت إلى صربيا لخوض ودية جديدة.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيخضع لجلسات علاجية بمقر الأهلي ثم يخضع لاختبار طبي بحلول نهاية الأسبوع لتبين مدى تعافيه من الإصابة واستجابته للعلاج.