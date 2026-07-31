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هيثم محمد

أخبار الأهلي اليوم | حقيقة مفاوضات كونتي .. ومقاضاة نيوكاسل ويايسله

الأهلي
دوري روشن السعودي
ماتياس يايسله

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 31 من يوليو 2026..

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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