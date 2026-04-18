Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الأهلي اليوم | اهتمام إيطالي بضم نجم الراقي ومقطع فيديو يكشف تطورات الإصابة المرعبة لمهاجم جوهور!

الأهلي
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي ضد جوهور دار التعظيم
جوهور دار التعظيم
فيسيل كوبي ضد الأهلي
فيسيل كوبي
دوري روشن السعودي
فرانك كيسييه

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 18 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثامن عشر من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • تطورات حالة جايرو

    أكد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، أن مهاجمه جايرو دا سيلفا، خضع لفحص بالأشعة السينية والتصوير المقطعي في مجمع الملك عبدالله كإجراء احترازي لما حدث له أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وأشار النادي إلى أنه تم تخييط شفتي اللاعب بعدة غرز لمعاناته من تمزق، قبل أن يغادر المستشفى تمهيدًا لرحلة التعافي من التدخل العنيف مع علي مجرشي نجم الراقي.

    مجرشي قام بتصرف متهور للغاية؛ كاد أن يودي بحياة البرازيلي جايرو دا سيلفا، وتسبب في حالة ذعر ذات ملعب الإنماء خلال المباراة.

    وحاول مجرشي لعب كرة خلفية؛ ولكنه ضرب رأس جايرو بدلًا من ذلك - دون قصد بالطبع -، ليسقط الأخير في مشهد مُرعب للغاية.

    وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجايرو مع جراح سعودي، ظهرت خلاله حالة اللاعب بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها سريعًا بعد الإصابة.


    • إعلان

  • تحذير خطير للراقي

    فيديو | "شركات تحمل الاتحاد الآسيوي" .. تحذير خطير للأهلي بعد "نحر" الاتحاد أمام ماتشيدا الياباني!

    قام الإعلامي عبدالله فلاته، بتحذير الأهلي السعودي من إمكانية تعرضه لظلم تحكيمي، بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

    الأهلي وصل إلى هذه المرحلة بصعوبة بالغة، عقب انتصاره الدراماتيكي على جوهور دار التعظيم الماليزي، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي المسابقة.

    جوهور تقدم أولًا بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

    مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني الذي تأهل على حساب السد القطري.

    الإعلامي السعودي أبدى غضبه مما تعرض له الاتحاد على الجانب الآخر أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي، وهو اللقاء الذي خسره العميد بهدف دون رد، ليصبح الأخير منافسًا محتملًا للأهلي في حالة وصول الراقي للنهائي وتغلبه على خصم آخر من نفس البلد وهو فيسيل كوبي.

    وقال فلاته عبر برنامج "أكشن مع وليد":أخشى على الأهلي حاجة وحيدة، شركات الدعاية اليابانية التي تحمل الاتحاد الآسيوي اقتصاديًا".

    وأضاف:"الاتحاد اليوم تم نحره، انظروا إلى لقطة دانيلو والهدف، إن لم تكن هذه لقطة ركلة جزاء فماذا تكون؟".

    وأما محمد الشيخ فقد قال:"مبروك للأهلي وحظ أوفر للاتحاد، هذا ليس الفريق الذي نحبه ونعشقه، النادي لا يستحق ما يحدث له".

  • Franck Kessie Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    يوفنتوس يستهدف كيسييه

    خط وسط الأحلام .. يوفنتوس يستهدف كيسييه وبرناردو سيلفا ونجم نابولي

    في إيطاليا، لا يوجد سوى يوفنتوس في قائمة خيارات برناردو سيلفا. وتشير صحيفة «توتوسبورت» إلى أن مشروع «البيانكونيري» هو الوحيد الذي يثير اهتمام لاعب الوسط البرتغالي في الدوري الإيطالي. وتستمر الاتصالات مع وكيل أعماله جورج مينديش، ويتزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، على الرغم من المنافسة من دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) والدوري السعودي للمحترفين، وبشكل خاص من برشلونة.

    وقد طلب اللاعب المولود عام 1994 مهلة أسبوعين إضافيين قبل أن يرد على يوفنتوس. وعلى أي حال، لن يأخذ في الاعتبار أي عروض تقل عن 8/9 ملايين يورو صافية في السنة. ومن المؤكد أنه في نهاية يونيو سيصبح لاعباً حراً من مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية هذا الموسم.

    بالإضافة إلى المهارة الفنية والمستوى الرفيع لبرناردو سيلفا، يبحث يوفنتوس عن تعزيزات أخرى تتمتع بقوة بدنية أكبر في خط الوسط. وفي هذا السياق، تبرز ترشيح لاعب آخر ينتهي عقده في يونيو: فرانك كيسييه.

    يحصل اللاعب الإيفواري الدولي (مواليد 1996، لاعب ميلان وأتالانتا سابقاً) على 14 مليون يورو صافي سنوياً في نادي الأهلي السعودي: ويستعد مسؤولو يوفنتوس لتقديم ما يزيد قليلاً عن ثلث هذا المبلغ، مع المكافآت.

  • جدل تحكيمي أمام جوهور

    عين على الحكم | وسط صراخ ورعب.. علي مجرشي كاد يودي بحياة نجم جوهور وأدهم المخادمة يثير غضب الأهلي بـ"3 لقطات جدلية"

    شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، مساء أمس الجمعة، جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية؛ بقيادة الأردني أدهم المخادمة.

    الأهلي حجز بطاقة التأهُل إلى المربع الذهبي، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (2-1) على نادي جوهور دار التعظيم، ضمن منافسات ربع النهائي.

    وفي هذا السياق.. سجل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، هدفًا في شباك عملاق جدة الأهلي، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    الهدف سجله علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بـ"الخطأ" في مرماه، وذلك أثناء محاولته إبعاد عرضية ماليزية خطيرة.

    لكن ما أثار الجدل، هي اللقطة التي سبقت هذه العرضية الخطيرة، بين النجم البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم فريق جوهور الأول لكرة القدم، ومواطنه روجر إيبانيز، قلب دفاع الأهلي.

    الإعادات أظهرت وجود "دفع" من جايرو لإيبانيز؛ وذلك قبل العرضية التي حوّلها مجرشي، داخل مرمى فريقه بـ"الخطأ".

    ومن ناحيته.. رفض الأردني أدهم المخادمة، احتساب أي خطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي، في هذه اللعبة؛ ليعتمد هدف جوهور دار التعظيم، بشكلٍ رسمي.

  • الأهلي "واجهة" السعودية في آسيا

    مباراة عنيفة؛ أداء قتالي، وريمونتادا يحقق بها الأهلي انتصارًا مثيرًا على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة (2-1)، أمس، الجمعة، في ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026.

    وتقدم جوهور بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

    مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني، الذي تأهل على أنقاض السد القطري.

    يمكنك قراءة نظرة تحليلية مفصلة عن المباراة من هنا


  • غرائب جوهور دار التعظيم

    نجح النادي الأهلي السعودي في حجز مقعده بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوز صعبة ومثيرة على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم أمس، الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

    بدأت المباراة بمفاجأة مدوية عندما تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 19 سجله مدافع الأهلي علي مجرشي بالخطأ في مرماه مما وضع العملاق السعودي في مأزق حقيقي أمام طموح الفريق الماليزي.

    وشهدت المواجهة تحولًا دراميًا بعد تعرض علي مجرشي للطرد في الدقيقة 37 ليعود الأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف التعادل عبر فرانك كيسييه قبل أن يحسم جالينو اللقاء في الدقيقة 54. 

    هذا الأداء القوي من الفريق الماليزي الذي كاد أن يطيح بصاحب الأرض والجمهور وبطل النسخة السابقة ليس وليد الصدفة بل هو نتاج مشروع رياضي يوصف بأنه الأغرب والأكثر إثارة للجدل في القارة الآسيوية برمتها.

    القصة الكاملة وراء المنافس الذي أحرج الأهلي في ربع نهائي الآسيوية

  • انفجار قائد جوهور أمام الأهلي

    فيديو | ضرب وانتزاع راية: قائد جوهور ينفجر غضبًا في مباراة الأهلي .. ونص القانون ليس لصالحه!

    في مباراة غلب عليها طابع التوتر، قدم قائد فريق جوهور دار التعظيم، ناتكسو إنسا، تصرفًا مثيرًا للجدل، أمام الأهلي، في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وجاءت لقطة إنسا كرد فعل على تعرض زميله جايرو، لإصابة قوية، تسبب فيها علي مجرشي، ظهير الأهلي، بعد قيامه بركل وجهه أثناء التحام هوائي على الكرة.

    لاعبو جوهور التفوا حول جايرو الذي سقط فاقد الحراك، في حالة من الفزع، مطالبين فورًا بتدخل الطاقم الطبي، فيما بدت علامات الندم على وجه علي مجرشي، والذي نال البطاقة الحمراء في تلك الواقعة.

    ولكن، وسط تلك الأحداث، ارتكب إنسا واقعة غريبة، حيث بدا الغضب واضحًا عليه، أثناء قيامه بانتزاع الراية من الحكم المساعد وإلقائها على الأرض، كما قام بركل أحد المسعفين، من أجل الإسراع بالتقاط النقالة والدخول بها لنقل زميله إلى خارج الملعب.

  • كيف تشاهد مباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي؟

  • مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي، في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري أبطال آسيا النخبة
فيسيل كوبي crest
فيسيل كوبي
فيسيل كوبي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي