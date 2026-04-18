أخبار الأهلي اليوم | اهتمام إيطالي بضم نجم الراقي ومقطع فيديو يكشف تطورات الإصابة المرعبة لمهاجم جوهور!

فيديو | "شركات تحمل الاتحاد الآسيوي" .. تحذير خطير للأهلي بعد "نحر" الاتحاد أمام ماتشيدا الياباني!

قام الإعلامي عبدالله فلاته، بتحذير الأهلي السعودي من إمكانية تعرضه لظلم تحكيمي، بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي وصل إلى هذه المرحلة بصعوبة بالغة، عقب انتصاره الدراماتيكي على جوهور دار التعظيم الماليزي، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي المسابقة.

جوهور تقدم أولًا بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني الذي تأهل على حساب السد القطري.

الإعلامي السعودي أبدى غضبه مما تعرض له الاتحاد على الجانب الآخر أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع النهائي، وهو اللقاء الذي خسره العميد بهدف دون رد، ليصبح الأخير منافسًا محتملًا للأهلي في حالة وصول الراقي للنهائي وتغلبه على خصم آخر من نفس البلد وهو فيسيل كوبي.

وقال فلاته عبر برنامج "أكشن مع وليد":أخشى على الأهلي حاجة وحيدة، شركات الدعاية اليابانية التي تحمل الاتحاد الآسيوي اقتصاديًا".

وأضاف:"الاتحاد اليوم تم نحره، انظروا إلى لقطة دانيلو والهدف، إن لم تكن هذه لقطة ركلة جزاء فماذا تكون؟".

وأما محمد الشيخ فقد قال:"مبروك للأهلي وحظ أوفر للاتحاد، هذا ليس الفريق الذي نحبه ونعشقه، النادي لا يستحق ما يحدث له".