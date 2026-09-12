أخبار الأهلي اليوم | رسالة هامة من بوسيتش و"منشور ترينكاو" يثير الجدل حول برونو فيرنانديش

بعد رحيله عن النصر ورفض الأهلي له.. مارسيلو بروزوفيتش يتفق مع هذا النادي!
اقترب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من الاتفاق مع ناديه الجديد؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع عملاق الرياض النصر، في 30 يونيو 2026.
وأساسًا.. بروزوفيتش ارتبط بأكثر من نادٍ سعودي، بعد انتهاء عقده مع النصر؛ خاصة عملاق جدة الأهلي، الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" آخر موسمين.
عدد من الصحفيين المُقربين من عملاق جدة الأهلي، كشفوا عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عُرِض على النادي بالفعل؛ ولكن تم رفضه من قِبل مجلس الإدارة، للأسباب التالية:
* الصحفي خالد الزهراني: أكد أن الأهلي رفض بروزوفيتش؛ بسبب تقدمه في العمر "33 سنة"، مع توفير أموال صفقته للتعاقد مع نجوم يفيدون الفريق لسنواتٍ عديدة.
* الصحفي عوض الرقعان: أوضح أن الأهلي رفض التعاقد مع بروزوفيتش؛ بسبب التأكُد من معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، وعدم قدرته على لعب مباراتين أو ثلاث متتالية.
بعد رفض الأهلي له؛ كشف موقع "winwin" مساء أمس الجمعة، عن اقتراب انتقال النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى نادي السد القطري.
الموقع أشار إلى أن المفاوضات بين السد وبروزوفيتش، وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية؛ حيث يستعد اللاعب للسفر إلى قطر، من أجل إجراء الفحوصات الطبية.
ولفت الموقع إلى أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 33 سنة، لا يزال يتواجد في العاصمة السعودية الرياض - حتى الآن -؛ ولكنه سيُسافر إلى قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بعد اتفاقه المبدئي مع السد.