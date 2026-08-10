أخبار الأهلي اليوم | نجم الفريق يوافق على تجديد عقده أخيرًا .. ونادٍ سعودي يخلص الراقي من إنزو ميلوت

بعد القلق خلال الأسابيع الماضية من رحيله في ظل تلقيه أكثر من عرض، يبدو أن المدافع البرازيلي روجر إيبانيز استقر على تمديد إقامته داخل النادي الأهلي السعودي.

وأوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن إيبانيز اتفق على عقد جديد مع شركة الراقي، تمتد إقامته بموجبه داخل قلعة الكؤوس حتى عام 2030.