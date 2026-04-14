Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | لقطة إدوارد ميندي "غير المرئية" ضد الدحيل.. مصير ميريح ديميرال وأقوال حكم مباراة الفيحاء

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • إدوارد ميندي شريك في هدف الأهلي ضد الدحيل

    "مقطع لم تشاهده في المباراة"!.. هكذا يُمكن القول بخصوص الفيديو المُنتشر للنجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى عملاق جدة الأهلي، في القمة الآسيوية ضد نادي الدحيل القطري.

    الأهلي فاز (1-0) على الدحيل، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هدف الأهلي الوحيد في المباراة، جاء من "ركلة ثابتة" نفذها الساحر الجزائري رياض محرز بنجاح، في الدقيقة 117 - 13 من الشوط الإضافي الثاني -؛ ليؤهل فريقه إلى ربع النهائي الآسيوي، بشكلٍ رسمي.

    إلا أن هُناك فيديو انتشر على نطاقٍ واسع، اليوم الثلاثاء؛ يُثبت أن ميندي كان شريكًا في هذا الهدف، الذي أهل الفريق الأهلاوي.

    ميندي ترك مرماه، وتقدم إلى منتصف ملعب الدحيل، قبل تنفيذ محرز "الركلة الثابتة"؛ حيث أخذ يوجه ثنائي الأهلي فراس البريكان والبرازيلي ماثيوس جونزالفيس، للوقوف في زاوية محددة لمنع الرؤية عن حارس الفريق القطري.

    وبالفعل.. ظهر أن صالح زكريا، حارس مرمى فريق الدحيل الأول لكرة القدم؛ تحرك متأخرًا من مرماه بسبب عدم رؤيته لاتجاه كرة محرز، ليفشل في التصدي لها وتسكن شباكه.

    إجراء أخير يحسم مصير ميريح ديميرال مع الأهلي

    لا يزال مصير النجم التركي المصاب ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، من المشاركة ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، غامضًا حتى الآن.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، سيخضع ديميرال لاختبارات طبية، خلال الساعات القليلة القادمة؛ للوقوف على حالته الصحية.

    وعلى ضوء هذه الاختبارات؛ ستتضح مدى جاهزية ديميرال للمشاركة ضد جوهور، من عدمها.

    ملف مباراة الدحيل.. الأهلي ينجو وسط غضب جماهير

    "ركز على آسيا" يا الأهلي: الدحيل أثبت أنه كابوس السعوديين.. والقدر ينقذ رياض محرز "على الطريقة الإفريقية"

    لم يكن مجرد فوز، بل خروج من مرحلة الشك؛ التي عاشها عملاق جدة الأهلي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، في الأيام القليلة الماضية.

    "كاد يضيّعنا بسيناريو كأس الملك وعلى الأهلي نسيان ما حدث" .. انتقادات لنجم الراقي رغم العبور الآسيوي أمام الدحيل

    رغم العبور لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؛ إلا أن الانتقادات طالت الأهلي، على إثر المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق أمام الدحيل القطري.

    عين على الحكم | الإثارة تنتقل من الفيحاء للنخبة الآسيوية.. تقنية الفيديو تمنح الأهلي "ركلة جزائية" ضد الدحيل ولكن!

    شهدت قمة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدحيل القطري، مساء اليوم الإثنين، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ وذلك بقيادة الحكم الصيني ما نينج.

    بعد الهجوم الجماهيري ضده.. رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على سؤال "مشاركته مصابًا ضد الدحيل"

    أثار علي مجرشي، ظهير أيمن عملاق جدة الأهلي، جدلًا كبيرًا للغاية؛ بعد نهاية مباراة فريقه ضد نادي الدحيل القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    قضية الأهلي والفيحاء.. وقرار جديد في "النخبة الآسيوية"

    القول الفصل في قضية الأهلي: الحكم الرابع يدلي بشهادته .. وحسم الجدل حول اتهام إيفان توني!

    يبدو أن قضية الأهلي مع الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، ستتخذ منحنى آخر؛ قد يجلب العقوبات على المدير الفني ماتياس يايسله، وثنائي الفريق إيفان توني وويندرسون جالينو.

    تم اتخاذ القرار بالفعل.. هل يشارك دوري روشن السعودي بفريق رابع في النخبة الآسيوية؟!

    أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإجراء تعديلات جوهرية وشاملة على نظام دوري أبطال آسيا للنخبة؛ تتضمن زيادة عدد الأندية المشاركة لتصل إلى 32 فريقًا، بداية من موسم 2026-2027.

    البرستيج ضاع: الهلال من "القمة للانهيار" بعد الثورة السعودية.. ولعب "الشوكة والسكينة" لا يصلح في آسيا!

    بينما تتجه أنظارنا صوب السعودية، كمركز ثقل جديد لكرة القدم العالمية، وفي الوقت الذي توهمنا فيه صفقات الزعيم المليارية، بأن الطريق إلى منصة التتويج الآسيوية بات مفروشًا بالحرير؛ صدم عملاق الرياض الهلال جماهيره بواقع مرير، أعاد إلى الأذهان كوابيس الماضي القريب.