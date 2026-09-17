أخبار الأهلي اليوم | انتقادات لتصرف أسامة هوساوي قبل مواجهة كأس القارات .. ومدرب الراقي الأسبق يرجح كفة صن داونز

وجه برنامج "ملاعب" الانتقادات لإدارة الأهلي ومدير الكرة أسامة هوساوي، على إثر سفر رابطة مشجعي النادي على نفس الطائرة مع اللاعبين، إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في كأس القارات الثلاث "إنتركونتيننتال"، المقرر لها بعد غدٍ السبت.

وقال الإعلامي الرياضي فيصل الجفن: "كان يجب فصلهم، الغرض الدعم، لكن لا بد من فصل الحالة المزاجية والنفسية والضغوطات عن اللاعبين".

وأضاف الناقد الرياضي عماد الصائغ: "كأن الزمن يعيد نفسه إلى ما قبل مواجهة بيراميدز، وقتما كان اللاعبون يحتفلون أمام النادي مع الجماهير بالفوز أمام بيراميدز، كان هذا خطأ، واليوم يكررون نفس المشهد".

الضائع تابع: "الأهلي مضغوط من خسارة البطولة الموسم الماضي ومن نتائجه في الموسم الجاري والآن يضعون اللاعبين بجوار الجماهير ما يضعهم تحت الضغط. هذه مسؤولية مدير الكرة أسامة هوساوي والرئيس التنفيذي وكل من سمح بسفر الرابطة مع البعثة".







