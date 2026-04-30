أخبار الأهلي اليوم | حرب شكاوى مع النصر.. تحريض ماتياس يايسله وتصريحات رياض محرز المثيرة

اشتعلت "معركة الشكاوى" بين ناديي النصر والأهلي؛ وذلك في أعقاب الكلاسيكو السعودي الكبير الذي جمع الناديين أمس الأربعاء، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" اليوم الخميس، قرر النصر تقديم شكوى ضد التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الأهلي؛ وذلك بسبب تصريحه الذي أعقب الكلاسيكو، بخصوص حصول قلعة العالمي على المساعدات.

الصحيفة أشارت إلى أن النصر، جمع مقاطع لتصريحات ديميرال؛ وذلك لتقديمها مع الشكوى، إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

أما النادي الأهلي فيستعد هو الآخر - حسب صحيفة الرياضية دائمًا -؛ لتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد النصر.

شكوى الأهلي تأتي بسبب منشور النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد الفوز (2-0) في الكلاسيكو؛ حيث اعتبره الراقي "عنصري"، ويحرض على التفرقة.