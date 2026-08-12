أخبار الأهلي اليوم | غياب نجمي الراقي أمام الدرعية .. وأول تعليق من النادي على أزمة علي مجرشي

"علي مجرشي يمر بظروف خاصة" .. الأهلي يوضح: يايسله سبب أزمة رياض محرز وفرانك كيسييه وهذه حقيقة الغضب من إدوارد ميندي

خرج ماجد الفهمي؛ المتحدث الرسمي باسم شركة الأهلي، للتعليق على القضايا الكثيرة التي تثير الجدل حول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسها بالطبع ملفي رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله واللاعبين المغادرين والقادمين.

عندما يكون "الصمت نجاة" .. ماجد الفهمي استعان بفرانك كيسييه في "الكذبة الأوضح" فسكب البنزين على نار جمهور الأهلي!

قل ما شئت عن جماهيرية الرباعي الكبير في السعودية سواء الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، فملف "صاحب الشعبية الأكبر" سيبقى محلًا للجدل والشد والجذب أبد الدهر .. هذا ليس من شأننا، بقدر ما هو باب للتلاسن الجماهيري أكثر من أي شيء آخر.

لكن دعنا – عزيزي القارئ – نتفق في البداية على شيء واضح للعيان في الثلاث سنوات الأخيرة، وإن كان كثيرون ينكرونه، لكن هذا هو الواقع وهذا ما يفرضه عليه..

"جمهور الأهلي هو الأكثر تأثيرًا على قرارات ناديه" .. نعم! لقد أثبت هذا عندما نظم "وقفة اعتراضية" أمام مقر النادي قبل عامين، عندما وصل لعمله أن الإدارة تخطط للإطاحة بالمدرب الألماني ماتياس يايسله، وقدمت له كامل الدعم وسط كم الأزمات التي عصفت بالنادي على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، حتى أجبر شركة النادي على إصدار بيان رسمي تنفي خلاله إقالة المدرب. والنتيجة؟ التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة موسمين متتاليين، لأول مرة في تاريخ قلعة الكؤوس.

لذا إن غضب هذا الجمهور على إدارة الأهلي أن تقف وكلها آذان صاغية، خاصةً وأن الانتقادات طوال الفترة الماضية كانت مقتصرة على المدير الرياضي روي بيدرو، ورئيس اللجنة التنفيذية السابق ورئيس النادي حاليًا أحمد الشنقيطي، والآن تطال "الأهلاوي المخلص" ماجد الفهمي!