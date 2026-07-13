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أخبار الأهلي اليوم | الراقي ينافس الاتحاد على زميل ترينكاو .. وماتياس يايسله يتواصل بنفسه مع نجم مارسيليا
الأهلي يحسم صفقة ترينكاو
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن الأهلي حسم بالفعل صفقة اللاعب فرانسيسكو ترينكاو قادمًا من سبورتنج لشبونة، ليحل محل الجناح الجزائري رياض محرز.
وأوضح رومانو أن الصفقة كلفت خزينة قلعة الكؤوس 45 مليون دولار كرسوم ثابتة، بجانب خمسة ملايين للاعب نفسه.
الأهلي ينافس الاتحاد على جناح سبورتنج لشبونة
أكدت صحيفة "أو جوجو" البرتغالي أنه الأهلي يرغب في التعاقد مع بيدرو جونسالفيش؛ جناح أيسر سبورتنج لشبونة، خلال الصيف الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي لم يرسل بعد عرضًا رسميًا للاعب، في انتظار حسم صفقة زميله فرانسيسكو ترينكاو.
في الإطار نفسه، يبدو أن الصراع سيكون قويًا على اللاعب، إذ أكد الصحفي الاتحادي محمد البكيري أن الاتحاد يرغب هو الآخر في ضم صاحب الـ28 عامًا، بينما لا يزال يتفاوض على الماديات.
جونسالفيش يرغب في تقاضي 30 مليون يورو، بينما يريد الاتحاد تقليص المبلغ إلى 25 مليون يورو على أربعة مواسم.
وشدد البكيري على أن فهد سندي؛ رئيس الاتحاد، مهتم بحسم الصفقة بنفسه، إذ يتوقع أن يتم التوصل لحل وسط مع وكيل أعماله خلال الأيام القليلة المقبلة.
- AFP
يايسله يتواصل بنفسه مع جرينوود
أكد الصحفي بن جاكوبس أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، تواصل بنفسه مع ميسون جرينوود؛ جناح مارسيليا، لإقناعه بالانتقال لقلعة الكؤوس.
يأتي هذا التحرك في وقت وصلت به المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين جرينوود ومسؤولي فنربخشه، لكن المسؤولون السعوديون لديهم أمل في حسم الصفقة.
وأكدت تقارير تركية أن عرض الراقي وصل لعشرة ملايين يورو سنويًا لجرينوود، بجانب 50 مليون يورو لمارسيليا، لكن اللاعب رفض العرض، وفي انتظار تقديم الأهلي لعرض آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.
معسكر الأهلي يستقبل الثلاثي الدولي
أكدت صحيفة "الرياضية" أن الثلاثي علي مجرشي، فراس البريكان وزياد الجهني سينضم لمعسكر الأهلي في البرتغال في 16 من يوليو الجاري، بعدما منحهم الجهاز الفني راحة إضافية بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.
فيما لم يتحدد بعد موعد انضمام الدوليين الأجانب سواء التركي ميريح ديميرال، البرازيلي روجر إيبانيز، السنغالي إدوارد ميندي والإنجليزي إيفان توني.
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النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في عام 2025، شهدت تتويج فريق تشيلسي باللقب، بعد فوز عريض على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون مقابل.
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