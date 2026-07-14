أشار الصحفي جيانلوكا دي مارزيو عبر شبكة "سكاي إيطاليا" إلى تراجع نادي مانشستر يونايتد عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون بعد ظهور بعض المخاوف البدنية خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في الولايات المتحدة أثناء مشاركته في نهائيات كأس العالم.

ورفض النادي الإنجليزي استكمال الصفقة بالصيغة المالية السابقة المقدرة بـ 38 مليون جنيه إسترليني.

وعلى خلفية ذلك، بدأ نادي أتالانتا تحركات فورية لتقديم عرض ضخم لتجديد عقد النجم البرازيلي حتى عام 2031 وضمان استمراره في صفوف الفريق الإيطالي.



