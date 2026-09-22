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أخبار الانتقالات | ليفربول لحسم صفقة لاعب برشلونة.. وصيغة جديدة لمستقبل خوليان ألفاريز وثنائي روشن يقاتل على جيوكيريس!
دي لا فوينتي يمدد عقده مع منتخب إسبانيا حتى 2032
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا تمديد عقد المدير الفني لويس دي لا فوينتي لمدة ستة أعوام إضافية عقب قيادته "لاروخا" للتتويج بلقب كأس العالم الأخير.
وسيقود المدرب البالغ من العمر 65 عامـًا المنتخب الإسباني حتى يورو 2032، ليشرف كذلك على نهائيات يورو 2028 ومونديال 2030 المقرر إقامته بتنظيم مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال.
مانشستر يونايتد يستهدف تايريك ميتشل لتدعيم الجبهة اليسرى
كشفت منصة فوتبول إنسايدر عن دراسة نادي مانشستر يونايتد التحرك للتعاقد مع تايريك ميتشل الظهير الأيسر لنادي كريستال بالاس لتعزيز هذا المركز في ظل الاعتماد على لوك شاو بمفرده.
ورغم اهتمام الشياطين الحمر بضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، فإن إدارة بالاس لا تنوي التخلي عن خدماته بسهولة خلال الفترة المقبلة.
ليفربول يدرس تفعيل خيار شراء رونالد أراوخو مقابل 55 مليون يورو
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المستويات المميزة التي يقدمها الأوروجواياني رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن دفعت إدارة ليفربول لدراسة تفعيل خيار الشراء النهائي من برشلونة والبالغ 55 مليون يورو.
ونجح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في تثبيت أقدامه بتشكيلة المدرب أندوني إيراولا، حيث حافظ الريدز على نظافة شباكهم في المباريات الثلاث الأخيرة التي بدأها أساسيـًا في الدوري الإنجليزي.
لويس هول يؤكد عدم تأثره باهتمام مانشستر يونايتد بعد تجديد عقده
أكد لويس هول مدافع نيوكاسل يونايتد أن اهتمام مانشستر يونايتد ومحاولاته لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لم تؤثر على تركيزه، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تطور مستواه الفني.
وأعرب اللاعب عن سعادته بتمديد عقده مع ناديه حتى عام 2031 دون شروط جزائية، مؤكدـًا ثقته الكاملة في المشروع المستقبلي تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله.
آرسنال يترقب وضع ألفاريز في يناير وسط تراجع اهتمام برشلونة
أشارت صحيفة لوندون ستاندرد نقلاً عن منصة فيشاخيس إلى إمكانية تجدد مساعي آرسنال لضم الأرجنتيني حوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
ويأتي تحرك الجانرز المحتمل في ظل تراجع اهتمام برشلونة بالصفقة لتألق رافينيا هجوميًا، بالتزامن مع تقلص دقائق مشاركة ألفاريز الأساسية تحت قيادة دييجو سيميوني مؤخرًا.
اهتمام إيطالي وسعودي بالتعاقد مع فيكتور جيوكيريس
كشف موقع كوت أوفسايد عن رغبة أندية ميلان ويوفنتوس إلى جانب ناديي الاتحاد والأهلي السعوديين في التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب آرسنال.
وتترقب الأندية وضع اللاعب تمهيدـًا لتقديم عروض لضمه في ظل خروجه من الحسابات الأساسية للمدرب ميكل أرتيتا وتراجع دقائق مشاركته مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.
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