أخبار الانتقالات | ليفربول يعرض 200 مليونًا من أجل أوليسي وبايرن يرد رسميًا .. وصراع خماسي على راشفورد

رد الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ أولي هونيس على الأنباء بخصوص تقدم ليفربول بعرض يتخطى 200 مليون يورو من أجل نجمه مايكل أوليسي وقال إن بيع اللاعب مرفوض لأن الهدف إمتاع الجماهير بكرة قدم جيدة وليس وضع الأموال في البنوك، تصريحات أيده فيها المدير الرياضي ماكس إيبرل بحسب "توك سبورت".

وخرجت عدة مصادر بريطانية لتربط العملاق الإنجليزي بلاعب كريستال بالاس السابق عقب إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول بحلول نهاية الموسم الجاري، وتحرك الأخير للبحث عن معوض للنجم المصري.