Getty Images
أخبار الانتقالات | ليفربول يعرض 200 مليونًا من أجل أوليسي وبايرن يرد رسميًا .. وصراع خماسي على راشفورد
ليفربول يستهدف أوليسي وبايرن يرد
رد الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ أولي هونيس على الأنباء بخصوص تقدم ليفربول بعرض يتخطى 200 مليون يورو من أجل نجمه مايكل أوليسي وقال إن بيع اللاعب مرفوض لأن الهدف إمتاع الجماهير بكرة قدم جيدة وليس وضع الأموال في البنوك، تصريحات أيده فيها المدير الرياضي ماكس إيبرل بحسب "توك سبورت".
وخرجت عدة مصادر بريطانية لتربط العملاق الإنجليزي بلاعب كريستال بالاس السابق عقب إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول بحلول نهاية الموسم الجاري، وتحرك الأخير للبحث عن معوض للنجم المصري.
صراع خماسي الأطراف على راشفورد
أوضح موقع "سبورت بوم" أن أستون فيلا يترقب موقف ماركوس راشفورد في الصيف المقبل ويرغب في إعادته لتجربة ثانية، وذلك في حال تعثر مفاوضات برشلونة لضمه من مانشستر يونايتد نهائيًا.
ليس فقط فيلا، ولكن قال "كوت أوفسايد" إن الثنائي ميلان وباريس سان جيرمان مهتمان بالنجم الإنجليزي وسيتحركان لضمه إذا لم يفعل برشلونة خيار الشراء النهائي الصيف المقبل.
ليفربول يراقب نجم الجار إيفرتون
بحسب "تيم توك"، يراقب ليفربول وضعية إليمين نداي، نجم السنغال وإيفرتون، تمهيدًا لمحاولة ضمه في الصيف المقبل من الجار والغريم المباشر.
ليس فقط ليفربول من تم ربطه بالجناح المهاري، ولكن مؤخرًا قيل إن الثنائي إنتر ومانشستر يونايتد مهتمان بالتعاقد مع اللاعب السنغالي.
ثلاثي إنجليزي مهتم بضم بالدي
ذكرت "موندو" أن أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، يحظى باهتمام من قبل ثلاثي إنجليزي ينافس في البريميرليج ويسعى لضمه الصيف المقبل.
بالدي الذي ينتهي عقده في 2028 وحتى الآن هناك حديث عن رحيله المحتمل يحظى بمتابعة قطبي مانشستر، بالإضافة إلى أستون فيلا بحسب التقرير.