أخبار الانتقالات | كونتي يرحب بمانشستر يونايتد وقرار نهائي بمستقبل إندريك وباريس يحاول "سرقة" نجم برشلونة"!

قال الصحفي "صامويل لوكهورست" إن فابيان هوتسلر مدرب برايتون، هو المرشح الأقوى حاليًا من أجل تدريب مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري.

المدرب الحالي مايكل كاريك يمر بمرحلة صعبة للغاية بسبب سوء النتائج، مما جعل الأنباء تنتشر حول إمكانية إقالته مبكرًا والاستعانة بهوتسلر بدلًا منه لإنقاذ الموقف.

ويضع الشياطين الحمر العديد من الأسماء الأخرى على رأس المرشحين لخلافة كاريك، ومنهم أنطونيو كونتي وإيدي هاو وكيران مكينا.

ووفقًا للصحفي الإنجليزي، فإن كونتي يرحب كثيرًا بفكرة تدريب الفريق، ولكن النادي الإنجليزي لم يقم بأي مفاوضات مباشرة معه حتى الآن.