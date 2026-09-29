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أخبار الانتقالات | فليك يحسم موقف فرينكي دي يونج.. وليفربول يواصل مطاردة نجم ريال مدريد!
آرسنال يرفض إعارة جيوكيريس وميلان يواجه مطالب مالية ضخمة
أفاد الصحفي كارلو بيليجاتي بأن نادي آرسنال يرفض تمامًا فكرة التخلي عن مهاجمه السويدي فيكتور جيوكيريس على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، مشترطًا الحصول على مبلغ يتجاوز 70 مليون يورو لإتمام بيعه نهائيًا.
ويجد ميلان الإيطالي نفسه مطالبًا بتوفير هذه السيولة الضخمة لإقناع إدارة الجانرز بالاستغناء عن اللاعب، في ظل بحث الروسونيري عن تعزيز خط هجومه.
حقيقة مفاوضات آرسنال وهالاند والغموض يحيط بمستقبل النرويجي
كشفت منصة تيم توك عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين آرسنال والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدة تركيز اللاعب الكامل مع مانشستر سيتي في الوقت الراهن رغم التكهنات المحيطة بمستقبل النادي.
وأشارت التقارير إلى أن هالاند يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني في حال قرر الرحيل مستقبلاً، وسط ترقب من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لدخول سباق التعاقد معه.
صراع إنجليزي على أليخاندرو بالدي وتشيلسي يضغط بقوة
أكد الصحفي خوان خيسوس تكثيف نادي تشيلسي جهوده للتعاقد مع الظهير الأيسر لبرشلونة أليخاندرو بالدي خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. ويحظى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا باهتمام متزايد من نادي ليفربول، إلا أن النادي اللندني يبدو الأكثر جدية وإصرارًا على حسم الصفقة لتدعيم خط دفاعه.
ثورة دفاعية مرتقبة في مانشستر يونايتد وقائمة أهداف موسعة
كشفت منصة مسرح الأحلام عن تحضير إدارة مانشستر يونايتد لإعادة هيكلة شاملة لخط الدفاع عبر وضع البرازيلي ويسلي ظهير روما الأيمن ضمن خياراتها التعاقدية.
وتضم قائمة اهتمامات الشياطين الحمر كلاً من جاراد برانثويت مدافع إيفرتون، وموريلو لاعب نوتنجهام فورست، وتايريك ميتشل ظهير كريستال بالاس، بجانب استمرار مراقبة لويس هول مدافع نيوكاسل يونايتد.
تشيلسي يجهز 60 مليون جنيه إسترليني لضم زوبيميندي من آرسنال
كشفت صحيفة إل ناسيونال عن استعداد نادي تشيلسي لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الإسباني مارتين زوبيميندي لاعب وسط آرسنال في يناير المقبل.
وحصل البلوز على موافقة مبدئية من اللاعب للم شمله مجددًا مع مدربه الأسبق تشابي ألونسو، بعدما عملا سويًا سابقًا في صفوف الفريق الرديف لنادي ريال سوسييداد.
ليفربول يواصل ملاحقة تشواميني
وعلى صعيد آخر، أكدت منصة تيم توك استمرار تواصل ليفربول مع ممثلي الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد لبحث إمكانية ضمه، على الرغم من توقيعه عقدُا طويل الأمد مع النادي الملكي مؤخرُا.
ليفربول يستعد لخطف الموهبة الأرجنتينية توماس أراندا من بوكا جونيورز
أكدت صحيفة إل إنترانسجينتي جاهزية نادي ليفربول لتقديم عرض رسمي في يناير لضم لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب توماس أراندا البالغ من العمر 19 عامـًا من بوكا جونيورز.
كافان سوليفان يشعل صراع القطبين وبرشلونة يؤمن دي يونج
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن محاولات جادة من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة لعرقلة انتقال الموهبة الأمريكية الشابة كافان سوليفان لاعب فيلادلفيا يونيون إلى مانشستر سيتي المنتظر عند بلوغه 18 عامًا.
وفي سياق آخر، أكد الصحفي خوان خيسوس تمسك المدرب هانز فليك ببقاء الهولندي فرينكي دي يونج داخل برشلونة، بالتزامن مع رغبة اللاعب في الاستمرار ورفض اهتمام تشيلسي.
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