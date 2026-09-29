أخبار الانتقالات | فليك يحسم موقف فرينكي دي يونج.. وليفربول يواصل مطاردة نجم ريال مدريد!

كشفت منصة تيم توك عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين آرسنال والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدة تركيز اللاعب الكامل مع مانشستر سيتي في الوقت الراهن رغم التكهنات المحيطة بمستقبل النادي.

وأشارت التقارير إلى أن هالاند يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني في حال قرر الرحيل مستقبلاً، وسط ترقب من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لدخول سباق التعاقد معه.



