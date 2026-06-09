



أشارت تقارير صحفية إلى دخول نادي بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي. ويأتي هذا الاهتمام البافاري ليزاحم رغبة نادي ريال مدريد الإسباني الذي يضع اللاعب ضمن خياراته الأساسية لتدعيم خط الدفاع بطلب من المدرب جوزيه مورينيو.

وأوضحت "آس" أن المدافع الكرواتي أبدى ترحيبه بخوض تجربة جديدة مما جعل إدارة النادي الملكي تدرس بجدية تقديم عرض رسمي قبل دخول النادي الألماني بقوة في الصفقة.



