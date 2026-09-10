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أخبار الانتقالات | سر بقاء إندريك وآرسنال يسوق لنجمه في السعودية و"طلب وظيفة" للاعب ليفربول السابق!
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عرض جيوكيريس على السعودية
كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن محاولة فاشلة من آرسنال، للتعاقد مع خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية تضم السويدي فيكتور جيوكيريس.
وأوضح أن آرسنال لا يمانع التخلي عن جيوكيريس في أقرب فرصة ممكنة، حيث تم عرضه على بعض ممثلي الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الأخير.
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الأرجنتين قد تخسر سكالوني
كشف الصحفي جوستافو ياروش عن تعثر مفاوضات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مع المدرب ليونيل سكالوني، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
وأوضح أن الأمور أصبحت معقدة في الوقت الحالي، مع تبقي 3 أشهر فقط على نهاية عقده، مما يجعله الاتحاد مهددًا بخسارته.
إعلان وظيفة للاعب ليفربول السابق
واقعة غريبة كان بطلها أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، بعدما قام بوضع "طلب وظيفة" عبر موقع "لينكد إن" من أجل البحث عن فريق جديد يمكنه الانتقال له.
اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، سبق أن ارتدى قميص ليفربول ورينجرز وسندرلاند وريدينج وريال أوفييدو، ووضع ذلك في سيرته الذاتية لإغراء الأندية للحصول على خدماته.
سر بقاء إندريك
كشف الصحفي "ماريو كورتيجانا" عن سر بقاء المهاجم البرازيلي إندريك في ريال مدريد، رغم التعاقد مع كارلوس إسبي ويان ديوماندي والتجديد لفينيسيوس جونيور.
وأوضح أن المدرب جوزيه مورينيو تحدث مع اللاعب بشكل شخصي، وأخبره بأنه سيكون بديلًا لمبابي في مركز المهاجم الصريح، وكذلك كخيار متاح على الجناح الأيمن.
وهو الأمر الذي دفع اللاعب نحو البقاء، رغم العروض التي تلقاها من أستون فيلا وروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
تجديد كورتوا
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، للدخول في محادثات مكثفة مع حارسه تيبو كورتوا، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
الصحفي ميجيل أنخيل دياز، أكد أن كورتوا يعتبر من العناصر التي لا غنى عنها في النادي الإسباني، لذلك فكرة تجديد عقده ليست محل أي شك.
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ميتوما يقترب من الرحيل
أصبح كارو ميتوما جناح نادي برايتون الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق، بسبب عدم التوصل لاتفاق حول توقيعه على عقد جديد.
موقع "تيم توك" قال إن محادثات التجديد مع اللاعب الذي ارتبط العام الماضي بالنصر السعودي، تعثرت وتوقفت بشكل كامل، مما يجعل برايتون مهددًا بخسارة الياباني بالمجان عند نهاية عقده في يونيو 2027.
ولذلك سيحاول برايتون البحث عن فرصة لبيع الياباني خلال شهر يناير القادم، تجنبًا لرحيله دون الحصول على أي مقابل.
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