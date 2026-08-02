ذكر "سانتي أونا" أن باريس سان جيرمان يتحرك بقوة لضم زيون سوزوكي من بارما، ووضع خطة تشمل ضمه ثم إعارته في الموسم المقبل في ظل تألق ماتيي سافونوف.

ويحتاج بي إس جي لبيع حارسه لوكاس شوفالييه الذي ضمه من ليل العام الماضي من أجل إفساح مجال للياباني المتألق في بارما، والذي يحظى بإعجاب يوفنتوس أيضًا كما اعترف مدرب الأخير لوشيانو سباليتي في تصريحات إعلامية بالأيام الأخيرة.