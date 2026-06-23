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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد موعد حسم مصير نيكو باز ويخطط لصفقة جديدة.. وباركولا يختار ليفربول!
مستقبل نيكو باز يتحدد الخميس المقبل
أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن إدارة نادي ريال مدريد ستعقد اجتماعًا مع مسؤولي نادي كومو يوم الخميس القادم لتحديد مستقبل اللاعب نيكو باز.
ويفضل النادي الملكي تفعيل بند إعادة الشراء المقدر بنحو 9 ملايين يورو تمهيدًا لبيع اللاعب، في حين يأمل النادي الإيطالي في الإبقاء على شروط الاتفاق الحالي بين الطرفين.
إنتر يتحرك لضم ماركو باليسترا
أكد رومانو أن نادي إنتر يستعد لتكثيف مفاوضاته للتعاقد مع ماركو باليسترا وسط خطة واضحة لحسم الاتفاق مع أتالانتا. وتجري مناقشة صفقة إجمالية تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو، تشمل بند نسبة إعادة البيع بالإضافة إلى الحوافز كآخر التفاصيل النهائية لإتمام الصفقة.
برادلي باركولا يفضل الانتقال إلى ليفربول على حساب آرسنال
أفادت تقارير صحفية فرنسية عن طريق "لو 10 سبور" أن النجم برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، يفضل الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم تلقيه اهتمامًا كبيرًا من نادي آرسنال.
تسعى إدارة ليفربول برئاسة المدير الفني الجديد أندوني إيراولا للتعاقد مع الجناح الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ليكون بديلاً للمصري محمد صلاح الذي غادر صفوف الفريق عقب مسيرة حافلة بالنجاحات.
ريال مدريد يضع إيرلينج هالاند بديلاً محتملاً لرحيل فينيسيوس جونيور
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حدد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كهدف رئيس في حال رحيل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يدخل العام الأخير من عقده الأسبوع المقبل.
ويقدم المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا مستويات قوية برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم حاليًا، ورغم أن عقده مع ناديه الإنجليزي يمتد حتى عام 2033، مما يعني أن تكلفة ضمه قد تتجاوز 200 مليون يورو، إلا أن النادي الملكي يضعه كخيار بارز إلى جانب اهتمامه بضم مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ عقب نهاية المونديال.
آرسنال يراقب الموهبة التشيلية داريو أوسوريو
أفادت صحيفة ذا ستاندرد أن نادي آرسنال يتابع عن كثب جناح نادي ميتييلاند الدنماركي، داريو أوسوريو، لتعزيز صفوفه.
ويمتلك النادي اللندني اهتمامًا قديمًا باللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تشبه طريقة لعبه نجم آرسنال السابق أليكسيس سانشيز، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال 25 مباراة دولية خاضها مع منتخب تشيلي، علمًا بأن اللاعب يحظى أيضاً باهتمام من نادي بورنموث.
توتنهام يستهدف التعاقد مع ماركوس راشفورد
ذكرت صحيفة ذا آي بيبر أن نادي توتنهام يضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، كأولويته القادمة في سوق الانتقالات الصيفية.
ويسعى النادي اللندني للتفاوض على قيمة مالية أقل من بند خيار الشراء البالغ 25 مليون جنيه إسترليني والموجود في عقد إعارته السابق مع برشلونة.
ويفضل المهاجم صاحب الـ 28 عامًا البقاء داخل قارة أوروبا، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة الشياطين الحمر فكرة إعارته مجدداً وتصر على بيعه بصفة نهائية.
أتلتيكو مدريد يتقدم في مفاوضاته لضم كانج إن لي
أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى تقدم المحادثات بين نادي أتلتيكو مدريد وجناح باريس سان جيرمان، كانج إن لي، لبحث إمكانية ضمه إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ويبدي النجم الكوري الجنوبي البالغ من العمر 25 عامًا رغبة قوية في إتمام هذه الخطوة، في حين ترحب إدارة النادي الباريسي ببيعه في حال وصول عرض مالي يقارب 35 مليون يورو، خاصة بعد غياب اللاعب عن التشكيلة الأساسية في مباريات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي بسبب المنافسة الشرسة في خط هجوم الفريق.