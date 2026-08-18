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أخبار الانتقالات | تضارب ألفاريز وأزمة وكيله.. أندية سعودية تعيد طلب لياو والنصر يُحضر لـ"صفقة القرن"
تضارب الأنباء حول مستقبل خوليان ألفاريز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد
كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن تطورات متسارعة بشأن مصير الأرجنتيني خوليان ألفاريز، حيث أكد الإعلامي خوسيه ألفاريز عبر برنامج الشيرنجيتو أن اللاعب يشعر بالخيانة من إدارة أتلتيكو مدريد ومتمسك بالانتقال إلى برشلونة فقط رغم تلقيه اتصالًا من ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وتجاهل مسؤولي ناديه الرد على طلباته.
فيما جزم الصحفي جوتا جوردي أن ألفاريز سيلعب في برشلونة بصورة قاطعة، قبل أن تفجر صحيفة آس مفاجأة عبر الصحفي خوسيه فيليكس دياز بتأكيده أن المهاجم الأرجنتيني يخطط لتغيير وكيل أعماله عقب إغلاق سوق الانتقالات بسبب طريقة إدارته للملف، فيما عاد خوسيه ألفاريز وجوردي جوتا وأكدا أن خوليان لن يفعل ذلك، وأن وكيله يقوم بكل ما يطلبه منه بالحرف الواحد.
إنتر يجهز عرضًا جديدًا لضم كورتيس جونز من ليفربول
كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي إنتر الإيطالي يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع لاعب الوسط كورتيس جونز، باعتباره هدفه الرئيسي منذ يناير الماضي.
وأوضح رومانو أن "النيراتزوري" أجرى محادثات جديدة مع ممثلي اللاعب ليبقى حسم الصفقة مرهونًا باتفاق مباشر مع إدارة ليفربول.
روما يتوصل لاتفاق شفهي لحسم صفقة البرتغالي رودريجو مورا
أعلن الصحفي فابريزيو رومانو توصل نادي روما الإيطالي إلى اتفاق شفهي للتعاقد مع موهبة نادي بورتو البرتغالي الشاب رودريجو مورا مقابل 25 مليون يورو كقيمة ثابتة.
وتتضمن الصفقة بند 50% كنسبة من إعادة البيع مع إمكانية شراء كامل عقد اللاعب البالغ 19 عامًا، حيث وقع أندريه فيلاش بواش رئيس بورتو على الوثائق الرسمية.
أندية سعودية وجلطة سراي تبدأ محادثات لضم لياو
أفاد الصحفي فابريزيو رومانو بأن أندية سعودية إلى جانب نادي جلطة سراي التركي تستعد للدخول في محادثات رسمية مع ممثلي الجناح البرتغالي رافاييل لياو.
وأكد رومانو أن مسألة مغادرة اللاعب لصفوف ميلان الإيطالي لا تزال واردة خلال الميركاتو الجاري، وذلك عقب محاولة سابقة غير ناجحة من نادي فنربخشة قبل ثلاثة أسابيع.
لاتسيو يضغط للتعاقد مع إيكاردي ومفاوضات مستمرة لحسم الصفقة
كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن نادي لاتسيو يكثف ضغطه من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ويسعى لحسم الاتفاق خلال الأسبوع الجاري لتفادي المنافسة على ضمه.
وتبدي إدارة نادي العاصمة استعدادًا تامًا لبذل أقصى جهد لتلبية مطالب اللاعب الذي يدرس عروضًا أخرى ولم يتخذ قراره النهائي بعد، في حين يبقي النادي على خيار ضم أندريا بينامونتي متاحًا حال تعثر المفاوضات.
فيورنتينا يرفض عرض كومو لضم مويس كين
رفض نادي فيورنتينا الإيطالي عرضًا رسميًا أول من نادي كومو للتعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين بلغت قيمته الإجمالية نحو 30 مليون يورو.
وتضمن مقترح كومو بحسب "سكاي إيطاليا" استعارة اللاعب مقابل 5 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم بـ 25 مليون يورو إضافية، إلا أن إدارة "الفيولا" متمسكة بعدم التفريط في هدافها إلا بعرض استثنائي لا يمكن رفضه.
الأهلي يحسم "الصفقة الأجنبية الرابعة"
حسم عملاق جدة الأهلي، صفقة أجنبية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.
الأهلي يرفض مارسيلو بروزوفيتش
فجّر الصحفي الرياضي خالد الزهراني مفاجأة كبرى؛ بخصوص عرض النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على عملاق جدة الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
صفقة فرانك كيسييه تقترب أكثر من الاتحاد
شهد عملاق جدة الاتحاد تطورات مثيرة، في الساعات القليلة الماضية؛ سواء في ملف التعاقدات، أو شراء النادي من قِبل المستثمرين.
“صفقة قرن" بين النصر والقادسية
فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص ميركاتو عملاق الرياض النصر، في صيف العام الحالي، مؤكدًا وجود مفاوضات على صفقة كبرى أطلق عليها "صفقة القرن" بين النصر والقادسية خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.
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