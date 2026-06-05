أخبار الانتقالات | بيريز يعلن ضم دومفريس وغموض موقف نيمار من سانتوس

في حواره مساء الخميس مع "هوريزونتي"، أكد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إتمام الاتفاق مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، وكذلك مع ظهير إنتر دينزل دومفريس، الصفقة التي تقدر في حدود 20 مليون يورو بحسب "سكاي" وعدة مصادر مطلعة.

وأثار المرشح الرئاسي في الانتخابات التي ستجرى الأحد المقبل التكهنات بخصوص صفقة أخرى رفض الإفصاح عن هويتها ولكن قال إن قيمتها ستصل إلى 150 مليون يورو وستكون "جالاكتيكو" جديد، نافيًا أن يكون اللاعب مايكل أوليسي أو هاري كين، أو أن يكون ناشطًا في البريميرليج.

وقالت "آس" إن على الأرجح يشير بيريز إلى أحد ثنائي باريس سان جيرمان فيتينيا وجواو نيفيس ليكون هو الصفقة المرتقبة حال فوزه بالانتخابات لرئاسة ريال مدريد رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.