AFP
أخبار الانتقالات | بيريز يعلن ضم دومفريس وغموض موقف نيمار من سانتوس
بيريز يعلن ضم دومفريس ومورينيو
في حواره مساء الخميس مع "هوريزونتي"، أكد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إتمام الاتفاق مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، وكذلك مع ظهير إنتر دينزل دومفريس، الصفقة التي تقدر في حدود 20 مليون يورو بحسب "سكاي" وعدة مصادر مطلعة.
وأثار المرشح الرئاسي في الانتخابات التي ستجرى الأحد المقبل التكهنات بخصوص صفقة أخرى رفض الإفصاح عن هويتها ولكن قال إن قيمتها ستصل إلى 150 مليون يورو وستكون "جالاكتيكو" جديد، نافيًا أن يكون اللاعب مايكل أوليسي أو هاري كين، أو أن يكون ناشطًا في البريميرليج.
وقالت "آس" إن على الأرجح يشير بيريز إلى أحد ثنائي باريس سان جيرمان فيتينيا وجواو نيفيس ليكون هو الصفقة المرتقبة حال فوزه بالانتخابات لرئاسة ريال مدريد رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.
غموض موقف نيمار
قال "لوكاس موسيتي" إن استمرار نيمار مع ناديه الحالي سانتوس ليس أكيدًا رغم استمرار عقده مع النادي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح الصحفي المقرب من سانتوس أن لا توجد خلافات بين الطرفين، ولكن كأس العالم والمستوى الذي سيقدمه نيمار في البطولة سيتحكم بشكل كبير في قراره بخصوص خطوته المقبلة.
نفي بيسيك وبايرن
رد جيوفاني برانكيني مع "سبورت إيطاليا" على الشائعات التي ربطت موكله يان بيسيك، مدافع إنتر، بعرض من بايرن ميونخ هذا الصيف.
وأكد برانكيني سعادة المدافع الألماني الشاب في إنتر، وأن لا صحة لوجود عروض أو مفاوضات مع العملاق البافاري في الآونة الماضية.
إيكاردي ليس خليفة فلاهوفيتش في يوفنتوس
أوضح "فابريزيو رومانو" أن ماورو إيكاردي قد يعود للدوري الإيطالي بالفعل هذا الصيف، ولكن ليس من بوابة يوفنتوس كما أُشيع مؤخرًا لخلافة دوشان فلاهوفيتش.
وقال "رومانو" إن يوفنتوس يستهدف بالمقام الأول أحد الثنائي راندال كولو مواني أو أليكساندر سورلوث من أجل قيادة هجوم الفريق الموسم القادم.