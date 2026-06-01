أخبار الانتقالات | برناردو سيلفا في الطريق إلى برشلونة وريال مدريد نحو ديكلان رايس
ريال مدريد مهتم برايس
ذكر "تيم توك" أن عدة أفراد داخل إدارة ريال مدريد يؤمنون بأن ديكلان رايس، نجم آرسنال، هو الحل المثالي من أجل تدعيم خط وسط النادي الملكي.
وقالت تقارير إن من أبرز طلبات جوزيه مورينيو لتعزيز صفوف الملكي عند عودته المرتقبة هي ضم لاعب وسط خبير بصفات تشبه ما تمتع بها نجم الفريق السابق توني كروس.
برناردو يقترب من برشلونة
قال "جيانلويجي لونجاري" إن برشلونة أصبح هو الأقرب من أجل حسم توقيع برناردو سيلفا في الأيام المقبلة مجانًا عقب رحيله بنهاية عقده من مانشستر سيتي.
"موندو" أكدت التقرير وأشارت إلى رغبة النجم البرتغالي في حسم انتقاله لبرشلونة، وليس لأي من العروض الأخرى مثل يوفنتوس، بنفيكا، والدوري السعودي والأمريكي.
آرسنال يستهدف رودجرز
أفادت "ميرور" بوجود اهتمام من آرسنال بضم نجم أستون فيلا مورجان رودجرز بطلب شخصي من مدرب الفريق ميكيل أرتيتا.
ويحظى نجم وسط منتخب إنجلترا الشاب بإعجاب بطل أوروبا باريس سان جيرمان أيضًا بحسب التقارير في إنجلترا وفرنسا.
روديجر يجدد مع ريال مدريد
أعلن "فابريزيو رومانو" عن توقيع أنتونيو روديجر عقدًا جديدًا مع ريال مدريد، ليؤكد استمراره رغم شائعات العروض من إيطاليا والسعودية.
وسيكون العقد الجديد حتى يونيو 2027 بحسب الصحفي الإيطالي، وسط حديث عن ثقة كبيرة من جوزيه مورينيو في المدافع الألماني.
أوسيمين ينفي كلمات مدرب نيجيريا
عقب تفسير مدرب نيجيريا غيابه عن وديتي التجمع الحالي بسبب تركيزه على مفاوضات الانتقالات، رد فيكتور أوسيمين ببيان أكد فيه عدم صحة تلك الكلمات.
وشدد أوسيمين على عدم وجود أي مفاوضات لرحيله عن صفوف جلطة سراي، وأنه تحدث مع مدربه وأوضح أن كلماته تم أخذها خارج سياقها وليس أكثر.