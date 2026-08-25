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أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من ثنائي جديد.. ومانشستر سيتي يخطب ود ليفربول وتشيلسي!
تشيلسي يراقب الموهبة الإيطالية هونست أهانور
أفاد الصحفي فابريزيو رومانو بمراقبة نادي تشيلسي ومجموعة "بلو كو" للمدافع الإيطالي الشاب هونست أهانور البالغ من العمر 18 عامًا تمهيدًا للاستثمار في موهبته مستقبلاً.
ويعد اللاعب من أبرز العناصر الصاعدة في صفوف أتالانتا، حيث رفض النادي الإيطالي عرضين رسميين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يونايتد يفضل استعارة بالدي وبرشلونة يحدد قيمته
أفاد الصحفي روب داوسون بأن مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء حال أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى أولد ترافورد.
وحددت إدارة برشلونة قيمة التخلي عن بالدي بمبلغ يتراوح بين 26 و34 مليون جنيه إسترليني في ظل اقتراب حسم مستقبله نهائيا.
مانشستر سيتي يخطط لمحاولة جديدة لضم إنزو فيرنانديز
كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تخطيط نادي مانشستر سيتي لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، بطلب مباشر من المدرب إنزو ماريسكا بعد إتمام عمليات البيع.
وأكد رومانو وجود اتصالات يومية بين إدارة السيتي وممثلي اللاعب، بينما يشترط البلوز تأمين بدائل قوية لتطوير التشكيلة قبل الموافقة على البيع.
ساندرلاند يراقب وضع كاسادو
ذكرت صحيفة ذا جارديان أن نادي ساندرلاند راقب وضع لاعب الوسط مارك كاسادو طوال فترة الانتقالات الصيفية، وبات على وشك التحرك لضمه من برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 34 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 40 مليون يورو.
الهلال يرسل عرضا رسميًا لضم جابرييل مارتينيلي
أكد الصحفي فابريزيو رومانو إرسال نادي الهلال السعودي عرضا رسميًا للبرازيلي جابرييل مارتينيلي وممثليه لبحث شروطه الشخصية وحسم الصفقة خلال الأسبوع الجاري.
وأشار رومانو إلى عدم وجود عقبات مالية بين إدارتي الهلال وآرسنال، في ظل مناقشة رسوم انتقال تتراوح بين 50 و55 مليون جنيه إسترليني لإتمام عملية البيع.
مانشستر سيتي يراقب كودي جاكبو وليفربول يرفض رحيله
كشفت شبكة سكاي سبورتس عن اهتمام نادي مانشستر سيتي بالتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو مهاجم ليفربول، والذي يحظى كذلك باهتمام من جانب توتنهام.
ورغم المساعي المبذولة لضمه قبل إغلاق نافذة الانتقالات، تتمسك إدارة الريدز بموقفها الرافض تمامًا لفكرة بيع اللاعب في الوقت الراهن.
ريال سوسيداد يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لاستعارة مامادو سار
أعلن الصحفي فابريزيو رومانو توصل نادي ريال سوسيداد الإسباني إلى اتفاق شفهي مع تشيلسي للتعاقد مع المدافع مامادو سار على سبيل الإعارة.
وتعمل إدارة الناديين على تجهيز الوثائق الرسمية لإتمام الإجراءات، في الوقت الذي تقرر فيه استبعاد اللاعب من المشاركة انتظارًا لانتقاله الرسمي إلى إسبانيا.
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