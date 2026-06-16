أخبار الانتقالات | إعلان هام لريال مدريد.. وراشفورد يعود لمانشستر يونايتد رسميًا!





أفادت شبكة سكاي إيطاليا بوجود حالة من الثقة المتزايدة داخل نادي كومو الإيطالي بشأن الاحتفاظ بخدمات اللاعب الشاب نيكو باز لموسم إضافي.

ويمتلك نادي ريال مدريد الإسباني حق إعادة شراء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، وهو بند يمنح النادي الملكي السيطرة الكاملة على مستقبله.

ويرغب اللاعب، المتواجد حالياً مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم، في البقاء مع كومو لمواصلة تطوره تحت قيادة المدير الفني سيسك فابريجاس.

وتتيح الاتفاقية لريال مدريد إعادة شراء صانع الألعاب مقابل 9 ملايين يورو هذا الصيف، أو مقابل 10 ملايين يورو في العام المقبل.



