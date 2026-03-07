AFP
أخبار الانتقالات | وكيل كلوب يرد على إشاعة أتلتيكو مدريد وعودة مشكلة أونانا في مانشستر يونايتد
وكيل كلوب يرد على شائعات أتلتيكو مدريد
بعد أن خرجت تقارير في الأيام الأخيرة أفادت بأن يورجن كلوب مرشح لخلافة دييجو سيميوني في تدريب أتلتيكو مدريد إذا رحل الأخير بحسب "بيبي إسترادا"، جاء النفي مباشرة عبر وكيل الألماني.
"ماركو كوسيكي" رد على الشائعات عبر "وين وين" ووصفها بالتكهنات الغبية"، مع العلم أن إسترادا الذي يظهر في عدة منصات مثل "إل شيرينجيتو" و"راديو ماركا" و"كادينا كوبي" سبق وقال إن سيميوني سيرحل عن أتلتيكو ويملك اتفاقًا بالفعل مع إنتر.
حقيقة مفاوضات يوفنتوس وشلاجر
أكد "ماتيو موريتو" أن لا مفاوضات في الوقت الراهن بين نجم لايبزيج زفيير شلاجر ويوفنتوس بخصوص انتقال النمساوي للفريق الإيطالي الصيف القادم.
وينتهي عقد متوسط الميدان مع لايبزيج بحلول يونيو القادم، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على تمديده، وسط أنباء عن مفاوضات مكثفة مع العملاق الإيطالي.
سيتي سيجدد لفودين ولكن
ذكرت "أتلتيك" أن مانشستر سيتي عازم على الإبقاء على نجمه فيل فودين وعرض عقد جديد على الدولي الإنجليزي عقب نهاية الحالي في يونيو 2027.
وأوضح التقرير أن المفاوضات يتوقع أن تكون صعبة بسبب إمكانية رغبة سيتي في تعديل بعض البنود في ظل تراجع مستوى فودين وعدم ثبات مستواه.
جريزمان يؤجل فكرة أورلاندو
قالت "ليكيب" إن أنتون جريزمان قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الجاري وعدم تنفيذ خطوة الانتقال للولايات المتحدة في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير أن عرض أورلاندو سيتي يبقى حاضرًا، وأن النادي الأمريكي سينتظر حتى يونيو من أجل إعادة فتح المفاوضات مع النجم الفرنسي.
ترابزون سبور يرفض سعر أونانا
أفادت "مانشستر إيفننج" بوجود رفض من ترابزون سبور حيث يلعب أندري أونانا على سبيل الإعارة الآن المبلغ الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع الكاميروني نهائيًا.
وأوضح التقرير أن يونايتد يطلب مبلغًا في حدود 50 مليون يورو لبيع الحارس الكاميروني نهائيًا الصيف المقبل، المبلغ الذي يراه النادي التركي مبالغًا فيه.
