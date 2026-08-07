أخبار الانتقالات | وكيل رودري يعلن اختيار برشلونة على ريال مدريد ومانشستر سيتي يختار بديل النجم الإسباني

خرج وكيل النجم الإسباني رودري بتصريحات مع "إل لارجيرو" أوضح فيها موقف اللاعب من الانتقال لأحد الثنائي ريال مدريد أو برشلونة من مانشستر سيتي هذا الصيف.

وقال وكيل اللاعب إن من باب الاحترام لريال مدريد، قام رودري بإبلاغ النادي الملكي باختياره التوقيع مع برشلونة، ليؤكد التقارير التي خرجت مؤخرًا بخصوص رفض لاعب سيتي انتظار مدريد لفترة أطول.

الآخر الأنباء من كتالونيا تحدثت عن رفض مانشستر سيتي عرض برشلونة الأول لضم رودري، والذي بلغت قيمته 45 مليون يورو وطلب النادي الإنجليزي مبلغاً يقارب ستين مليونًا لبيع نجمه.