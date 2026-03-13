أخبار الانتقالات | وكيلة هالاند ترد على شائعات برشلونة ومانشستر سيتي يجتمع مع وكيل ديمبيلي وليفربول يرد على فيرتس وريال مدريد

عقب خروج أنباء في "سبورت" عن اجتماع بين برشلونة ووكيلة إرلينج هالاند ليحصل النادي على "حق الرفض الأول" إذا قرر مانشستر سيتي، خرجت وكيلته رافائيلا بيمينتا لتوضيح الحقائق.

ونفت بيمينتا في تصريحات مع أحد البرامج التلفازية الإسبانية أن يكون الاجتماع قد حدث من الأساس، وشددت على سعادة هالاند في مانشستر سيتي لطالما الأوضاع الحالية في النادي لم تتغير.