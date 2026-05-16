أخبار الانتقالات | نيوكاسل يخطف نجم السنغال من ليفربول ومانشستر يونايتد يحسم مصير كاريك
نيوكاسل يخطف لامين كامارا
ذكر "فوت ميركاتو" بأن نيوكاسل بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع متوسط ميدان السنغال وموناكو لامين كامارا في الصيف القادم.
وأوضح التقرير أن ليفربول مهتم باللاعب وقد يحاول ضمه من موناكو ومنافسة نيوكاسل، مع العلم أن بحسب التقارير يطلب النادي الفرنسي مبلغًا في حدود خمسين مليون يورو للاعب ميتز السابق.
يونايتد يحسم مصير كاريك
أكد "فابريزيو رومانو" الأنباء المنتشرة بخصوص استقرار مانشستر يونايتد على إبقاء مايكل كاريك بشكل دائم في تدريب الفريق الموسم المقبل.
وسيوقع لاعب الفريق السابق على عقد لمدة عامين، مع وجود بند بعام ثالث إضافي حال رغبة يونايتد في إبقاء كاريك الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث حتى الآن في البريميرليج منذ تعيينه بشكل مؤقت منتصف الموسم الجاري.
مالينوفسكي إلى ترابزون سبور
كشف "فابريزيو رومانو" عن توقيع النجم الأوكراني روسلان مالينوفسكي عقدًا مع ترابزون سبور التركي بداية من الموسم المقبل.
لاعب أتالانتا السابق سيرحل مجانًا عن ناديه الحالي جنوى بحلول نهاية عقده في يونيو المقبل وينضم للنادي التركي بحسب "رومانو".
نوير يجدد رسميًا
وقع مانويل نوير عقدًا جديدًا مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2027 ليستمر لعام إضافي عقب نهاية عقده الحالي مع العملاق البافاري.
وكانت التقارير قد أشارت إلى تراجع نوير عن قرار الاعتزال بنهاية الموسم في ظل تألقه واستمراره في أعلى المستويات، والأنباء عن حضوره في قائمة ألمانيا بكأس العالم.
إيدي هاو يلمح لرحيل جوردون
في المؤتمر الصحفي للقاء ناديه المقبل بالدوري، لمح مدرب نيوكاسل إيدي هاو لفكرة رحيل أنتوني جوردون في الصيف المقبل، مشيرًا إلى غموض موقف ناديه بخصوص عدة ملفات في سوق الانتقالات.
وذكرت "تايمز" أن نيوكاسل حدد سعر الجناح الدولي الإنجليزي في حدود مائة مليون يورو يورو، وسط أنباء عن اتفاق شخصي بين اللاعب وبايرن ميونخ.