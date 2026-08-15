أخبار الانتقالات | حقيقة مفاوضات نكونكو وبرشلونة وباريس سان جيرمان يحسم صفقتين

أعلن لاتسيو عن ضد دافيدي فراتيسي من إنتر على سبيل الإعارة بعد تعقيدات صباح الجمعة والحاجة لتغيير صيغة الصفقة.

واتفق الناديان في البداية على إعارة اللاعب مقابل مليون يورو وإلزامية شراء مقابل 14 مليونًا مرتبطة بمشاركات اللاعب ومركز لاتسيو بالدوري، لترفض الرابطة الإيطالية الصفقة بسبب غياب السيولة عن لاتسيو، ليتغير الاتفاق إلى إعارة مقابل خمسة ملايين وأحقية شراء بعشرة ملايين إضافية.