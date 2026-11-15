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أخبار الانتقالات | نجم البرازيل يغازل مانشستر يونايتد وبرشلونة يغير موقفه من كوندي
برشلونة يتراجع عن بيع كوندي
قرر برشلونة التمسك بنجمه جول كوندي، على الأقل حتى نهاية الموسم، ورفض محاولات تشيلسي لضم النجم الفرنسي بحسب "تيم توك".
وكانت "سبورت" قد ألمحت لإمكانية السماح لكوندي أو أليخاندرو بالدي بالرحيل في يناير لتوفير سيولة مالية تساعد في تعزيز مركز قلب الدفاع في برشلونة.
لايبزيج يحدد سعر نوسا
أوضح "تيم توك" أن لايبزيج وضع رقمًا يصل إلى 80 مليون يورو كقيمة لنجمه النرويجي أنتونيو نوسا من أجل بيعه في انتقالات يناير.
وكانت مصادر بريطانية عدة ذكرت أن آرسنال يأتي على قمة الأندية المهتمة باللاعب الشاب، والذي سجل هدفًا في انتصار بلاده على ويلز بثلاثية مقابل هدف مساء السبت لحساب دوري الأمم.
رايان يغازل يونايتد
قال جناح البرازيل وبورنموث الشاب رايان إنه مشجع لمانشستر يونايتد منذ الصغر بسبب حبه لكريستيانو رونالدو، وذلك في تصريحات مع ESPN بنسختها البرازيلية.
وسبق وارتبط رايان بعرض واهتمام من العملاق الإنجليزي قبل انتقاله لصفوف بورنموث حيث يجذب الانتباه ويتألق بقوة في البريميرليج.
رويز قد يغادر باريس سان جيرمان
أفادت "دياريو أوك" الإسبانية بوجود نية من قبل فابيان رويز لمغادرة ناديه الحالي باريس سان جيرمان بختام مشواره.
وكشف التقرير عن سعي الدولي الإسباني للعودة لناديه الأول ريال بيتيس من أجل الاعتزال بألوانه، وذلك بحسب تصريحات اللاعب نفسه في حوار مع المصدر الإسباني.
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