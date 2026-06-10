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أخبار الانتقالات | صديق برشلونة يعرض 3 لاعبين على ريال مدريد وحقيقة رحيل فيتينيا وجواو نيفيش عن باريس
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مينديش يعرض 3 لاعبين على ريال مدريد
قال برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، إن وكيل اللاعبين جورج مينديش المعروف بصداقته لنادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا، قام بعرض 3 لاعبين على ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار إلى أن الأسماء جاء على رأسها روبن دياش مدافع مانشستر سيتي، وزميله ماتيوس نونيز، بالإضافة إلى ماتيوس فيرنانديش لاعب وسط وست هام الإنجليزي.
ويأتي ذلك ضمن مساعي جوزيه مورينيو المدرب الجديد للفريق، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، لإجراء عملية إحلال وتجديد للنهوض بالفريق.
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تشيلسي يصدم برشلونة
كشف الصحفي صامويل جونسون، عن تحديد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الجديد لأسماء 7 لاعبين لا يمكن التخلي عنهم في مشروعه بستامفورد بريدج.
وجاءت العناصر غير المتاحة للبيع كالتالي: ريس جيمس، كول بالمر، مويسيس كايسيدو، ليفي كولويل، إستيفاو ويليان، جواو بيدرو وجوش أتشيمبونج.
ويمثل موقف تشيلسي من عدم بيع جواو بيدرو، صدمة قوية لبرشلونة الذي حدد اللاعب ضمن أهدافه البديلة، في حالة الفشل بضم خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد.
آرسنال ومانشستر سيتي يرفضان طلبات نيوكاسل
كشف موقع "تيم توك" عن عدم استعداد آرسنال ومانشستر سيتي، لتلبية الطلبات المالية لنيوكاسل يونايتد من أجل بيع لاعبه تينو ليفرامينتو
وأوضح أن نيوكاسل طلب مبلغ 58 مليون جنيه استرليني للتخلي عن ظهيره الأيمن، على الرغم من المخاوف من سجله الخاص بالإصابات.
وهو الأمر الذي دفع الثنائي للتفكير في عناصر بديلة، مثل ماركو باليسترا وإيفان فريسنيدا وويسلي وغيرهم.
براون يقترب من بايرن ميونخ
أكد الصحفي الألماني "فلوريان بيلتنبرج" أن المحادثات بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، للتعاقد مع ظهيره المميز ناثانيل براون تسير على نحو جيد.
فرانكفورت يطلب 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، والمحادثات مستمرة بين ماركوس كروشه وماكس إيبرل على مدار الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي قريبًا.
وفي حالة الاتفاق على القيمة المالية للصفقة والشروط الشخصية للاعب، سيقوم براون بإجراء الفحص الطبي في الولايات المتحدة خلال تواجده مع بلاده للمشاركة في كأس العالم.
برشلونة يتخلى عن حارسه
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يستعد للتخلي عن حارسه الشاب آرون ياكوبيشفيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للحصول على فرص اللعب بانتظام.
صاحب الـ20 سنة جذب أنظار العديد من الأندية نحوه للتعاقد معه على سبيل الإعارة، بعد مستوياته المميزة مع منتخب المجر في الفترة الأخيرة.
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حسم مستقبل فيتينيا وجواو نيفيش
نشر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، تصريحات على لسان جورج مينديش وكيل الثنائي جواو نيفيش وفيتينيا، يتحدث فيها عن مستقبلهما وإمكانية رحيل أي منهما عن باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال لريال مدريد.
وقال مينديش:"رحيلهما لا يمثل أي خيار في الوقت الحالي، باريس غير مستعد للتفاوض على بيع أي منهما، وهما يشعران بالسعادة هناك ويريدان الاستمرار في الفوز بالبطولات مع الفريق".
ألفاريز ليس للبيع
علق إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، على عرض نظيره ريال من أجل التعاقد مع خوليان ألفاريز مقابل 150 مليون يورو.
وقال سيريزو عبر برنامج "إل شيرينجيتو":"خوليان ألفاريز ليس للبيع ولا نريد التخلي عنه".
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بايرن يحاول خطف راشفورد
أكد الصحفي الألماني كريستيان فالك، إن بايرن ميونخ يدرس الانقضاض على صفقة ماركوس راشفورد وبرشلونة، في ظل المصاعب التي يلقاها النادي الكتالوني لتحويل إعارته إلى بيع نهائي.
وأوضح أن بايرن أبدى استعداده التام لتلبية مطالب مانشستر يونايتد لبيع راشفورد، في الوقت الذي قد يمثل فيه راتبه مشكلة للنادي البافاري.
وإذا فشل بايرن في جلب راشفورد إلى أليانز أرينا، قد يتجه النادي لخيارات أخرى، وعلى رأسها جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال، وذلك لتعويض خسارة أنتوني جوردون لبرشلونة.