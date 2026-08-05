أخبار الانتقالات | صلاح رسميًا في طرابزون وفينيسيوس يرفض عرض ريال مدريد ويايسله يستعين بنجم الجزائر

وفقًا لـ"ُEl Larguero" فإن فينيسيوس جونيور رفض عرض التجديد الأخير من ريال مدريد، في ظل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل إلى حل بخصوص مستقبل البرازيلي.

وجاء العرض براتب سنوي قيمته 22 مليون يورو، مقابل التجديد حتى 2031، ولكنه قوبل بالرفض، على أن يجتمع فينيسيوس مع إدارة النادي مرة أخرى اليوم، الأربعاء، طمحًا في إنهاء الأزمة.







