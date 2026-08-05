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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
علي سمير

أخبار الانتقالات | صلاح رسميًا في طرابزون وفينيسيوس يرفض عرض ريال مدريد ويايسله يستعين بنجم الجزائر

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
ريال مدريد
نيوكاسل يونايتد
آرسنال
ليفربول
برشلونة
فينورد
إندريك
تشيلسي
فينيسيوس جونيور
محمد صلاح

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 أغسطس 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.


  • صلاح بقميص طرابزون

    أعلن نادي طرابزون سبور التركي، بشكل رسمي، عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، حيث ظهر اللاعب بالقميص رقم 61، ليغلق صاحب الـ34 سنة باب التكهنات تمامًا حول مستقبله.



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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    فينيسيوس يرفض عرض ريال مدريد

    وفقًا لـ"ُEl Larguero" فإن فينيسيوس جونيور رفض عرض التجديد الأخير من ريال مدريد، في ظل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل إلى حل بخصوص مستقبل البرازيلي.

    وجاء العرض براتب سنوي قيمته 22 مليون يورو، مقابل التجديد حتى 2031، ولكنه قوبل بالرفض، على أن يجتمع فينيسيوس مع إدارة النادي مرة أخرى اليوم، الأربعاء، طمحًا في إنهاء الأزمة.



  • إندريك يطلب الرحيل

    كشف الصحفي ياجيز سابونكوغلو عن طلب المهاجم الشاب إندريك، للرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

    وأوضح أن اللاعب يؤمن بأن فرصه باتت محدودة مع المدرب جوزيه مورينيو في الموسم الجديد، مما دفعه نحو البحث عن اللعب لفريق آخر.

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  • Anis Hadj MoussaESPN

    أنيس حاج موسى يقترب من نيوكاسل

    وفقًا لـ"DZfoot" فإن أنيس الحاج موسى نجم منتخب الجزائر وفينورد الهولندي، أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للعمل مع مدرب الأهلي السابق ماتياس يايسله.

    الجناح الجزائري الموهوب اتفق على الانضمام للماكبايس لمدة 5 مواسم، وسط محادثات بين نيوكاسل وفينورد على قيمة الصفقة، حيث تم عرض 35 مليون جنيه استرليني، بينما يطالب النادي الهولندي بالحصول على 37 مليونًا.

  • ريندرز يرحب بالرحيل

    قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر سيتي قد يضطر لبيع لاعبه الهولندي تيجاني ريندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    وأوضحت أن نادي نوتنجهام فورست، يستعد للتقدم بعرض قيمته حوالي 55 مليون جنيه استرليني، في الوقت الذي يرحب فيه اللاعب بهذه الخطوة.

  • ليفربول يستهدف مباي

    وفقًا لشبكة "ٌRMC Sport" فإن ليفربول كثف محاولاته للتعاقد مع إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.

    وأوضحت أن استهداف مباي يأتي ضمن العمل المستمر لدعم خط هجوم المدرب أندوني إيراولا، حيث يرغب النادي في ضم اللاعب جنبًا إلى جنب مع زميله برادلي باركولا.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ألونسو يريد "القطعة الأخيرة"

    قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تشيلسي أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد الحارس البرتغالي ديوجو كوستا من بورتو.

    وأوضحت أن تشابي ألونسو مدرب البلوز، يعتبر الدولي البرتغالي هو "القطعة الأخيرة" في الموسم الأول لمشروعه مع الفريق اللندني.

  • برشلونة يرفض "استغلال" فيران توريس

    كشف الصحفي الإسباني فرناندو بولو، عن قيام فيران توريس مهاجم برشلونة، باستخدام هدفه في نهائي كأس العالم 2026 في مباراة الأرجنتين وإسبانيا، من أجل تقوية موقفه في محادثات التوقيع على عقد جديد.

    وأشار إلى أن النادي الكتالوني يرفض هذه الطريقة، ولا يمانع التخلي عن اللاعب في حالة وصول العرض المناسب.

  • Bruno Guimaraes Arsenal GFXGOAL

    جيمارايش إلى آرسنال

    أعلن الصحفي "ديفيد أورنستين" عن اتفاق آرسنال بشكل نهائي مع نظيره نيوكاسل يونايتد، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش.

    وأكد أن الصفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه استرليني، حيث كان يطمح الماكبايس في الحصول على مبلغ أكبر، ولكن تم الاتفاق على حل وسط لإغلاق هذا الملف تمامًا بعد سلسلة من التكهنات.