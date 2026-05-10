أخبار الانتقالات | آرسنال يحاول استغلال أزمة ريال مدريد وكيليان مبابي .. وصراع بين برشلونة وليفربول على موهبة توتنهام
خاميس رودريجيز يرحل عن الدوري الأمريكي
أكد الصحفي مايكل جيانوني أن لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز على وشك الرحيل عن مينيسوتا يونايتد الأمريكي في الأسبوع المقبل، حيث انتهت التجربة بمشاركته في ست مباريات فقط منذ الانضمام له في فبراير 2026.
ومن المقرر أن يصبح الكولومبي لاعبًا حرًا بدءًا من يونيو المقبل، دون مؤشرات حول خطوته التالية، في ظل استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026.
تفاصيل عرض بايرن ميونخ للتجديد لكين
قدم بايرن ميونخ عرضًا لنجمه الإنجليزي هاري كين للبقاء لمدة أطول داخل النادي، يمتد لعام 2028 مع إمكانية تمديده لـ2029، وفقًا للصحفي نيكولا شيرا.
وأشار شيرا إلى أنه من المتوقع أن يتخذ كين قراره النهائي بشأن هذا العرض بحلول نهاية مايو الجاري.
آرسنال يستهدف رايندرز
يبحث لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز عن فرصة خارج أسوار مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد صعوبة مشاركته في النصف الثاني من الموسم الجاري تحديدًا، إذ خاض 49 مباراة في مختلف البطولات.
وبحسب موقع "CaughtOffside" فإن آرسنال يتابع وضع رايندرز عن كثب خلال الأسابيع المقبلة، لدراسة احتمالية تقديم عرض جاد له.
فيليبي لويس على طاولة تشيلسي
دخل المدرب البرازيلي فيليبي لويس قائمة تشيلسي المقترحة لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل 2026-2027، بحسب نيكولا شيرا.
صاحب الـ40 عامًا سبق أن لعب للبلوز في موسم 2014-15، بينما لم يتول المسؤولية الفنية لأي فريق أول خلال مسيرته التدريبية سوى فلامنجو منذ سبتمبر 2024 وحتى مارس 2026.
آرسنال مهتم بضم مبابي
بحسب النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي فإن آرسنال مهتم بشدة بضم كيليان مبابي من ريال مدريد، بعد حملة الجماهير لطرده خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل إخفاقات الموسم الجاري.
وقال بيتي في تصريحاته لـ"London Evening Standard": "يرغب آرسنال بشدة في ضم مبابي، سيكون إضافة مثالية لمركز الجناح الأيسر بالفريق. أعتقد أن السبب الوحيد لبقائه في ريال مدريد هو أنه إذا رحل حاليًا دون الفوز بأي لقب، سيعتبر ذلك فشلًا ذريعًا".
مانشستر يونايتد يقترب من ضم إيدرسون
وافق لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون على الانتقال إلى مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، إذ يقترب النادي الإنجليزي من حسم الصفقة مع ناديه "نابولي"، وفقًا للصحفي ماتيو موريتو.
وأوضح موريتو أن المفاوضات بين الناديين تسير في اتجاه إيجابي وبتقدم كبير، حيث يسعى مسؤولو الشياطين الحمر لإنهاء الصفقة في أقرب وقت.
برشلونة وليفربول يسعيان خلف فوشكوفيتش
يبدو أن الصراع في الميركاتو الصيفي 2026 سيكون على موهبة توتنهام الدفاعية الكرواتي لوكا فوشكوفيتش.
بحسب موقع "فوتبول إنسايدر" فإن ليفربول يسعى لضم المدافع المعار حاليًا من توتنهام إلى هامبورج.
فيما أوضح الصحفي فلوريان بليتنبرج أن وكيل أعمال صاحب الـ19 عامًا قد دخل في محادثات بالفعل مع برشلونة خلال الأيام الماضية.
لكن في الوقت ذاته، يسعى توتنهام جاهدًا لتجديد عقد فوشكوفيتش.
فليك يرفض باستوني .. الكشف عن سبب تراجع مدرب برشلونة عن ضم نجم إنتر
لا يبدو أن الجميع في نادي برشلونة متفقون على قرار تعزيز خط دفاعهم بالتعاقد مع أليساندرو باستوني من إنتر الذي توج مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي مع فريق كريستيان كيفو.
هذا هو ملخص آخر الشائعات التي ترددت في الصحافة الكاتالونية، والتي أكدتها اليوم صحيفة كورييري ديلو سبورت، بشأن اهتمام البلوجرانا باللاعب في منتخبنا الوطني، والذي يبدو أنه قد تراجع مقارنة بالأسابيع الماضية، مما قد يشكل نقطة تحول في مستقبل باستوني نفسه. (طالع التفاصيل)
كاسياس يتجاهل مورينيو ويطالب بعودة تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد!
من المرجح أن يكون أحد أكثر الأسئلة إثارة للفضول خلال الأيام المقبلة هو من سيتولى مسؤولية تشكيلة ريال مدريد المضطربة في الموسم المقبل. وإذا صدقت التقارير الإعلامية، فإن جوزيه مورينيو يحتل حالياً الصدارة في السباق على هذا المنصب.
لكن أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس لا يرغب في عودة المدرب البرتغالي، الذي قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، وقد فاجأ الجميع بتأييده لمرشحه المفضل، الذي يصفه بـ"المدرب المثالي" لريال مدريد، تشابي ألونسو. (طالع التفاصيل)