أخبار الانتقالات | ريال مدريد يراقب نجم المغرب ويستعد لخطف أوليسي وراشفورد يتمسك ببرشلونة!

كشف الصحفي فابريتسيو رومانو، عن استهداف ريال مدريد للتعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إن ريال وضع قائمة مكونة من 4 لاعبين لدعم خط الوسط، في انتظار القرار النهائي بخصوص الصفقة القادمة بهذا المركز، وفقًا لرؤية المدرب جوزيه مورينيو.

وفي سياق متصل، أشار رومانو إلى أن نيكو باز سيبقى في كومو لعام آخر، مع اقتراب داني سيبايوس من الرحيل عن سانتياجو برنابيو.