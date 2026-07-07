أخبار الانتقالات | نشاط في مانشستر يونايتد ونجم ريال مدريد ينتظر اجتماع مورينيو!





عروض ضخمة لضم تشواميني: كشفت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد تبدي استعدادًا تامًا لتقديم عرض مالي ضخم لبدء المفاوضات مع ريال مدريد خلال الأيام القادمة بهدف التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي يرفض تمامًا مناقشة رحيل نجمه بمبلغ يقل عن مئة مليون يورو.





الفحص الطبي للبرازيلي إيدرسون: أكدت شبكة سكاي سبورتس أن لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون يستعد لإنهاء الفحص الطبي الشامل لإتمام انتقاله لمانشستر يونايتد عقب خروج منتخب بلاده من دور الستة عشر لبطولة كأس العالم على يد النرويج.

وتصل القيمة المالية الإجمالية المتفق عليها مع أتالانتا الإيطالي إلى نحو ثمانية وثلاثين مليون جنيه إسترليني تشمل الحوافز.





مراقبة لاعب تشيلسي الشاب: أفادت التقارير أن أندري سانتوس لاعب وسط تشيلسي البالغ من العمر 22 عامًا دخل رسميًا ضمن القائمة المختصرة للتعاقدات المطلوبة بملعب أولد ترافورد بطلب من المدرب مايكل كاريك.



