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أخبار الانتقالات | نشاط في مانشستر يونايتد ونجم ريال مدريد ينتظر اجتماع مورينيو!
توتنهام يعلن صفقة ساندرو تونالي من نيوكاسل
أعلن نادي توتنهام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها مئة مليون جنيه إسترليني.
مانشستر يونايتد يقترب من خطف أوريليان تشواميني وإيدرسون يجري الفحص الطبي
عروض ضخمة لضم تشواميني: كشفت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد تبدي استعدادًا تامًا لتقديم عرض مالي ضخم لبدء المفاوضات مع ريال مدريد خلال الأيام القادمة بهدف التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي يرفض تمامًا مناقشة رحيل نجمه بمبلغ يقل عن مئة مليون يورو.
الفحص الطبي للبرازيلي إيدرسون: أكدت شبكة سكاي سبورتس أن لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون يستعد لإنهاء الفحص الطبي الشامل لإتمام انتقاله لمانشستر يونايتد عقب خروج منتخب بلاده من دور الستة عشر لبطولة كأس العالم على يد النرويج.
وتصل القيمة المالية الإجمالية المتفق عليها مع أتالانتا الإيطالي إلى نحو ثمانية وثلاثين مليون جنيه إسترليني تشمل الحوافز.
مراقبة لاعب تشيلسي الشاب: أفادت التقارير أن أندري سانتوس لاعب وسط تشيلسي البالغ من العمر 22 عامًا دخل رسميًا ضمن القائمة المختصرة للتعاقدات المطلوبة بملعب أولد ترافورد بطلب من المدرب مايكل كاريك.
ريال مدريد يحدد شروطه لبيع إدواردو كامافينجا
أفادت التقارير القادمة من وسائل الإعلام الإنجليزية أن إدارة نادي ريال مدريد مستعدة لمناقشة العروض المقدمة لبيع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا في حال وصول عرض مالي يبلغ ستين مليون يورو.
ويحظى الدولي الفرنسي باهتمام كبير من أندية آرسنال وباريس سان جيرمان وإنتر إلا أن اللاعب سيعقد أولاً جلسة مباحثات حاسمة مع المدير الفني جوزيه مورينيو لتحديد مصيره النهائي قبل اتخاذ أي خطوة.
آرسنال يطارد روجرز وأستون فيلا يشترط رقمًا قياسيًا
أوضحت تقارير صحيفة من "باير تووك: أن نادي أستون فيلا يشترط الحصول على مبلغ قياسي بريطاني للموافقة على بيع نجمه الإنجليزي مورجان روجرز لصالح نادي آرسنال.
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