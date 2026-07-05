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أخبار الانتقالات | حسم جدل رحيل مايكل أوليسي عن بايرن ميونخ .. وتشابي ألونسو يخطط لخطف ثنائي ريال مدريد
تيريك جورج من تشيلسي إلى إيفرتون
حسم إيفرتون ملف شراء الجناح الشاب تيريك جورج نهائيًا من نادي تشيلسي، بعدما قضى الستة أشهر الأخيرة من الموسم المنقضي معارًا في صفوفه.
وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن الصفقة تمت بالفعل مقابل 18 مليون جنيه إسترليني كرسوم ثابتة، بجانب ستة ملايين حوافز، مع احتفاظ تشيلسي بنسبة 15% من إعادة بيعه.
أوباميكانو يؤكد بقاء أوليسي في بايرن ميونخ
حسم دايوت أوباميكانو؛ نجم منتخب فرنسا وبايرن ميونخ، الجدل الدائر حول مواطنه مايكل أوليسي بشأن انتقاله من البافاري إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال أوباميكانو بشكل حاسم في تصريحاته لشبكة "سكاي": "سيبقى في بايرن"، قاطعًا الطريق أمام كثرة الشائعات التي تحيط باللاعب خلال فترة كأس العالم 2026.
تياجو ألكانتارا ينفي عمله في ليفربول
علق تياجو ألكانتارا؛ نجم ليفربول السابق، على ما يتردد بشأن احتمالية انضمامه للجهاز الفني الجديد للريدز بقيادة أندوني إيراولا.
وقال ألكانتارا: "لا، أنا لا أملك شهادة تدريب، ليس لدي ما يكفي من شهادات تدريب لأكون مدربًا لليفربول".
يوفنتوس يحاول مع كولو مواني من جديد
أكد الصحفي نيكولا شيرا أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض جديد لباريس سان جيرمان بهدف ضم مهاجمه راندال كولو مواني في الصيف الجاري.
ويسعى اليوفي لضم الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، إذ نجح الفريق في ختام الموسم المقبل متأهلًا لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.
شيرا أوضح أن كولو مواني يضغط على نادي العاصمة الفرنسية للانتقال للسيدة العجوز، حيث اتفق مع الأخير على عقد حتى عام 2031 مقابل خمسة ملايين يورو سنويًا.
تشابي يخطط لخطف ثنائي ريال مدريد
أوضحت صحيفة "سبورت" اهتمام تشابي ألونسو؛ المدير الفني الجديد لتشيلسي، بضم ثنائي ناديه السابق ريال مدريد أوريليان تشواميني وأردا جولر خلال الميركاتو الصيفي 2026.
الصحيفة أشارت إلى أن تعاقد النادي الإنجليزي مع ثنائي الملكي مرهون برحيل إنزو فيرنانديز عن البلوز، إذ لا يزال تشابي معجبًا بهما منذ تدريبه لريال مدريد ويرى أنهما الأنسب لخلافه الأخير.
فيديو | "إنزاجي يتحمل المسؤولية" .. الكشف عن حقيقة انتقال كريم بنزيما إلى الدرعية!
كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن حقيقة الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل كريم بنزيما عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بنزيما انضم إلى الزعيم في صفقة مدوية بالميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من الاتحاد، ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام بالنسبة له مع الفريق، وسط تكهنات حول مغادرته للنادي. (طالع التفاصيل)
لا للاعتزال .. مودريتش يقرر الاستمرار مع ميلان
هل يمكن أن تكون صورة العناق مع كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، هي آخر صورة للوكا مودريتش كلاعب كرة قدم؟ هذا ما تساءل عنه الجميع في ختام مباراة دور الـ16 من كأس العالم 2026 التي فازت فيها البرتغال على كرواتيا، لكن صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» تحاول تقديم إجابة على هذا السؤال. (طالع التفاصيل)
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