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أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يستفسر عن وضع توني وآرسنال يتواصل مع إندريك
مانشستر يستفسر عن توني
قال "كوت أوفسايد" إن مانشستر يونايتد استفسر في الأيام الماضية عن وضعية إيفان توني مع الأهلي في ظل بحثه عن رأس حربة.
وخرج دومينيك كالفرت لوين من الحسابات بحسب التقارير، وذلك في ظل بحث يونايتد عن معوض لبنجامين شيشكو الذي تأكد غيابه لمدة طويلة بسبب الجراحة.
كاريك يؤكد البقاء
رد مايكل كاريك من جديد على التقارير التي تتحدث عن إقالته عقب سقوط مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مساء السبت لحساب البريميرليج.
وقال كاريك للإعلام عقب المباراة إنه سيكون متواجدًا ضد روما منتصف الأسبوع كمدرب للشياطين الحمر رغم سلسلة عدم الفوز التي امتدت لتسع مباريات بكل المسابقات.
آرسنال يستهدف إندريك
أفاد "تيم توك" بوجود اتصالات مستمرة بين آرسنال ولاعب ريال مدريد الشاب إندريك من أجل التعاقد معه إذا توفرت الفرصة في يناير.
وأكد جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، في أكثر من مناسبة عدم رحيل المهاجم البرازيلي، والذي ارتبط بعروض من ميلان وروما.
جابرييل في الطريق إلى مدريد
أوضحت "سبورت" أن موهبة مانشستر يونايتد جي جي جابرييل قد حسم قراره وقرر الانضمام إلى صفوف ريال مدريد عقب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.
ويملك جابرييل عروضًا من باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وبرشلونة، بالإضافة لأندية كبرى أخرى بحسب التقارير، ولكن في نهاية المطاف فضل النادي الملكي.
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